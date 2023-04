Wie is Bibi gravin van Zuylen, de rechterhand van koning Willem-Alexander?

De tentoonstelling is ingericht ter ere van het 10-jarig koningschap van Willem-Alexander, wat de gravin van Zuylen van dichtbij heeft meegemaakt.

De rol van Bibi gravin van Zuylen in het koninklijk huis

Bibi is de grootmeesteres van koning Willem-Alexander. Die functie bekleedt ze sinds 2014 en als het nodig is, springt ze ook bij als hofdame van koningin Máxima. Dat is niet nieuw voor haar. Van 2011 tot haar nieuwe functie in 2014 bekleedde ze de rol van hofdame namelijk al. Als hofdame van de Oranjes is ze onder andere betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de evenementen waar de koning en koningin samen aanwezig zijn.

Koningin Máxima met de grootmeesteres en hofdames in 2015. Van links naar rechts: Drs. Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael (grootmeesteres), Annemijn Crince le Roy-van Munster van Heuven, koningin Máxima, drs. Lieke Gaarlandt van Voorst van Beest en drs. Pien van Karnebeek-Thijssen. Beeld RVD/Jeroen van der Meyde

Als grootmeesteres onthoudt de gravin van Zuylen onder meer sociale contacten met vooraanstaande buitenlanders en vertegenwoordigers van buitenlandse en internationale organisaties die in Nederland zijn gevestigd. Ook is Bibi als grootmeesteres de steun en toeverlaat van koning Willem-Alexander bij buitenlandse bezoeken.

Tweede dag staatsbezoek van de president van Singapore aan Nederland. Op de achtergrond zie je in het midden Bibi, gravin van Zuylen. Beeld ANP / ANP

Onbezoldigde honoraire functie

Volgens Vorsten wordt Bibi omschreven als hoogopgeleid, iemand die liefdadigheid hoog in het vaandel heeft staan, haar talen spreekt en financieel onafhankelijk is. Vooral dat laatste is niet onbelangrijk. Grootmeesteres is een belangrijke en hoge rol binnen het koninklijk huis waar geen salaris tegenover staat. Dat noemen ze een een ‘onbezoldigde honoraire functie’: een onbetaalde erefunctie, net als die van hofdame en kamerheer.

Persoonlijk leven van de grootmeesteres

Ze werd geboren als Bibi den Beer Poortugael in Beddington (in de regio Groot-Londen in Engeland) als dochter van jonkheer Johan Leopold den Beer Poortugael en Maria Teresa Petrelli. Bibi groeide op in Wassenaar. Na de studie Sociologie van niet-Westerse samenlevingen in Leiden werkte ze als financieel analist bij banken. In 2011 werd ze door prinses Beatrix aangenomen als haar hofdame.

In 1992 stapte Bibi in het huwelijksbootje met zakenman Philip graaf van Zuylen van Nijevelt. Philip komt eveneens uit een vooraanstaande familie, die bovendien succesvol is in de zakenwereld. Philips vader Hugo, die in de zomer van 2018 overleed, richtte het pretpark Duinrell in Wassenaar op, waarvan Philip momenteel mededirecteur is met zijn broer Roderick.

Na het huwelijk kreeg Bibi de titel barones. Na het overlijden van haar schoonvader Hugo, destijds de graaf van Zuylen, kreeg Philip de titel ‘graaf’ en werd Bibi automatisch de gravin van Zuylen.

Tentoonstelling

De tentoonstelling Franje & Oranje is van 7 april tot eind september 2023 te bezoeken in Kasteel Duivenvoorde.

