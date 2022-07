Wil Amalia nog bij het studentencorps? Deze Oranjes gingen haar voor

Honderden leden van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) voelen zich onveilig na vrouwonvriendelijke speeches, zo bleek maandag. Voorzitter Heleen Vos van A.S.C./A.V.S.V. heeft al een onderzoek aangekondigd naar de praktijken binnen het corps.

De vrouwelijke studenten zouden ‘sperma-emmers’ zijn genoemd en ‘niks en niks meer zijn dan een hoer.’ Mannen zouden ‘de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken.’

Beveiliging voor Amalia

De ophef roept ook de vraag op of Amalia wel bij een dergelijk studentencorps zou willen aansluiten. In het boek dat Claudia de Breij over de kroonprinses schreef, vertelde ze dat ze sowieso bij het corps zou willen. “Met een jaarclub, alles erop en eraan.”

Amalia begint in september aan haar studie politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Het in opspraak geraakte A.S.C./A.V.S.V. zou de vereniging kunnen zijn waarbij ze zich aansluit. Wel is al duidelijk dat ze beveiliging krijgt bij verschillende events rond het studentenleven.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets zeggen over de keuze van Amalia en meldt dat het ‘een privékwestie’ is.

Deze Oranjes waren ook lid van het studentencorps

Studentencorpsen zijn in het verleden vaker negatief in het nieuws gekomen, met bijvoorbeeld ontgroeningen. Daardoor hebben de Oranjes zich niet laten weerhouden. Het lidmaatschap van een corps hoort bij de koninklijke familie en heeft een lange traditie.

Onder anderen Willem-Alexander, Beatrix en Juliana van Oranje zaten bij het Leids studentencorps Minerva (LSC), net als prins Constantijn. Het Groninger studentencorps Vindicat is zelfs hofleverancier van de Oranjes: prinses Annette, prins Bernhard jr., prinses Christina, prinses Laurentien, prins Maurits en prinses Marilène zijn volgens EenVandaag allemaal oud-leden.

Gravin Eloise heeft zich aangesloten bij S.A. COMITAS, de studentenvereniging van de Hoge Hotelschool in Amsterdam.

Bron: ANP/EenVandaag