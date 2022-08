Wil je even zien: 10x royals doen de split

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Recent was er dit momentje van kroonprinses Mary van Denemarken die meer bloot liet zien dan ze van plan was, zo vlak voor de zomervakantie...

The Crown Prince Family (without Prince Christian) arrived outside of Gråsten Slot.



🎥 Billed Bladet // René Schütze #detdanskekongehus #CrownPrincessMary pic.twitter.com/tAbkahchdE — ChristinZ (@ChristinsQueens) 17 juli 2022

...maar het is zeker niet zo dat royals nooit willens en wetens kiezen voor een cheeky blik op hun hard betrainde royal kuiten en bovenbenen.

Wat dacht je van dit Meghan-is-geen-duchess-meer-momentje van afgelopen maart.

10x royals in de split Beeld getty images

En dit fijne modemomentje tijdens een staatsbezoek aan Australië.

Beeld getty images

Ze is in goed gezelschap, want veel van de royal dames mogen graag een lekkere split uit de kast trekken. Af en toe dan. En eerlijk is eerlijk: we love to see it.

Beeld Getty Images

Letizia van Spanje weet heel goed dat ze killer legs heeft...

Beeld getty images

...en profiteert regelmatig van het Spaanse weer.

Prinses Beatrice ging ooit in deze gewaagde creatie de rode loper op, maar poseerde zich een ongeluk om het een beetje kuis te houden.

10x royals in de split Beeld Getty Images

Hertogin Kate wordt nog wel eens in een iets té brave look gespot, maar ook zij kan het en heeft misschien wel de beste benen in de bizz.

10x royals in de split Beeld Getty Images

Onze eigen Majesteit kiest minder vaak voor een uitgesproken split, of het moet een achtersplitje zoals deze zijn...

10x royals in de split Beeld Getty Images

...maar ook zij heeft natuurlijk wel eens een verdwaald wappermomentje.

10x royals in de split Beeld getty images

Plaatjes, stuk voor stuk.

