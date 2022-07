Wil je heen: hier bekijk je binnenkort de befaamde brillencollectie van prinses Juliana

Ter ere van dit bijzondere moment komt De Nieuwe Kerk in Amsterdam dit najaar met een tentoonstelling over Juliana.

Tentoonstelling prinses Juliana

De Nieuwe Kerk is de locatie waar de inhuldiging al die jaren geleden plaatsvond. Van september 2022 – februari 2023 zullen er ruim vierhonderd objecten uit het leven van de voormalig koningin te bewonderen zijn in de kerk.

Van servies tot avondjaponnen

Denk aan koninklijk servies, haar inhuldigingsjurk, kleding van haar kinderen, speelgoed, kunstwerken, foto's en filmfragmenten en haar avondjaponnen. Maar ook: haar brillen! De koningin stond bekend om haar iconische brillencollectie.

Kennismaking met het verleden

De Nieuwe Kerk schrijft over hun aanstaande tentoonstelling: “De Nieuwe Kerk treft nu de voorbereidingen voor deze grote tentoonstelling. Voor een nieuwe generatie zal het een eerste kennismaking zijn met deze vorstin uit het verleden. Voor velen zal het juist een weerzien zijn met een geliefde koningin. Het wordt een bijzondere tentoonstelling over een veelbewogen leven.”

Ongekend populaire prinses Juliana

“Juliana was in haar regeerperiode ongekend populair door haar eenvoud en menselijkheid. Ze stond ook bekend om haar voor velen toen nog vaak moderne ideeën. De tentoonstelling zet ons land en haar persoon naast elkaar.”

De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk is altijd een bijzondere locatie voor de voormalig koningin geweest. Niet alleen werd ze er ingehuldigd, ook daarvoor en daarna was ze vaak te gast in de kerk. In 1980 werd haar dochter Beatrix in de kerk ingehuldigd.

Juliana met een aantal van haar bekende brillen:

28 mei 1979: Juliana met een glaasje in de hand en een iconische bril. Beeld Getty Images

3 mei 1976: Juliana en Bernhard Beeld Getty Images

10 februari 1976: Een van de beroemde cateye brillen van Juliana. Beeld Getty Images

Koningin Máxima is weleens in de kleding van Juliana gespot:

Bron: Nieuwe Kerk