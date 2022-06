Wil je zien: Willem-Alexander en Máxima hebben de grootste lol in Oostenrijkse keuken

In de fabriek worden nu verschillende projecten georganiseerd om sociale integratie te stimuleren. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten een bezoek aan de fabriek en gingen daar in gesprek over culture uitwisseling. Ook spraken ze met Oekraïense vluchtelingen over hun verblijf in Oostenrijk.

Willem-Alexander en Máxima in de keuken

Na het gesprek was het tijd voor actie. De koning en koningin trokken een schort aan en kookten samen met vrijwilligers gerechten uit verschillende culturen. Onder streng toezicht van haar echtgenoot ging Máxima – in een blauwe kanten jurk van Natan – aan de slag met het uitrollen van het deeg. De koning was van het commentaar en had de lachers op zijn hand:

Voor de vorm pakte Willem-Alexander er een deegroller bij Beeld Getty Images

Ziet er pico bello uit, Máxima! Beeld Getty Images

Gieren hoor, met de Oranjes in de keuken Beeld Getty Images

Meesterbakker Máxima Beeld Getty Images

