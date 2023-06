Willem-Alexander en Máxima gespot in sportieve outfit op zeilboot

Het koninklijk paar zocht dit zonnige weekend verkoeling op en was aanwezig bij de finish van de IMOCA-klasse tijdens de zesde etappe van The Ocean Race.

Zeilwedstrijd

The Ocean Race is één van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. Dit bezoekje was natuurlijk niet voor niets. De Nederlandse zeilster Rosalin Kuiper vaart namelijk mee in deze klasse voor Team Malizia. De koning en koningin mochten zelfs even meevaren met een van de zeilschepen. Voorafgaand aan de finish brachten Willem-Alexander en Máxima ook een bezoek aan het Nederlandse Team Jajo.

De laatste etappe

De zesde etappe van de The Ocean Race ging afgelopen donderdag van start in Aarhus in Denemarken. De schepen finishten vandaag voor de kust van Scheveningen. De wedstrijd is nog niet voorbij, want over enkele dagen beginnen de tien deelnemende teams aan de laatste etappe naar Genua in Noord-Italië.

Casual outfit van Willem-Alexander en Máxima

Vanwege het warme weer en de sportieve activiteit koos het koningspaar voor een lekkere luchtige outfit. Dat resulteerde in polo met korte mouwen, een loszittende broek, sportieve sneakers en een zonnebril en pet tegen de brandende zon.

Koning Willem-Alexander bezoekt samen met zijn vrouw een van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. Beeld ANP

Bron: Instagram