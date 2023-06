Willem-Alexander en Máxima maken laatste ritje in de koninklijke trein (en zo ziet-ie eruit)

Ze hebben koetsen, auto’s met chauffeur (een stuk of 30!), een koninklijke bus met 25 zitplaatsen, het regeringsvliegtuig, een jacht in Griekenland en dus ook een koninklijke privéwagon - al is het niet zijn meest geliefde manier van reizen. In de afgelopen tien jaar koningschap van Willem-Alexander heeft hij het voertuig maar twee keer eerder gebruikt en dit wordt alweer de laatste trip.

Koning Willem-Alexander heeft besloten afstand te doen van van het koninklijke vervoersmiddel. In de toekomst zal het koningspaar de reguliere trein gebruiken. Op vrijdag 23 juni gaat de koninklijke trein officieel met pensioen.

De koninklijke trein is al vaak vernieuwd. De SR10, de tiende versie van de koninklijke trein, stamt uit 1993 en bestaat uit één rijtuig. Inmiddels is de trein toe aan een kostbare opknapbeurt. Om allerlei praktische redenen is het lastig om de trein in te zetten, denk aan de vaste dienstregeling en veiligheid. Daarom is besloten om de privéwagon in het Spoorwegmuseum te plaatsen.

Inrichting van het koninklijk rijtuig

Peter-Paul de Winter, hoofd collecties bij het Spoorwegmuseum, vertelt op Radio1 over het interieur van de trein: “Hij is heel strak en modern ingericht, maar van alle gemakken voorzien.” De wagon heeft een slaapkamer met stapelbedden, een salon met zitjes, zelfs een badkamer met douche, en een kleine keuken voor koffie en magnetronmaaltijden.

Hieronder kun je wat beelden uit de salon zien. Niet supersmaakvol misschien, wél praktisch.

Staatsbezoek aan België

Dinsdag arriveren Willem-Alexander en Máxima met de koninklijke trein in Brussel voor een driedaags staatsbezoek. Het koningshuis stapt geregeld in het vliegtuig voor officiële bezoeken dicht bij huis, maar een rit met de trein is natuurlijk duurzamer. Het programma voor de komende dagen staat ook deels in het teken van duurzaamheid, dus dan is het natuurlijk belangrijk dat het koningspaar het goede voorbeeld geeft.

Benieuwd of de werkkamer van koning Willem-Alexander nét zo praktisch is ingericht als de koninklijke wagon?

