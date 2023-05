Willem-Alexander en Máxima pakken de trein naar België voor een staatsbezoek

Fijn met de trein in plaats van met het vliegtuig. Willem-Alexander en Máxima zijn zo vanaf Den Haag CS in Brussel. Beatrix nam als vorstin tijdens het laatste Nederlandse staatsbezoek aan België in 2006 nog het vliegtuig. Daar kwam toen veel kritiek op.

Omdat de reis naar België in het teken van duurzaamheid staat, is het ook wel logisch dat het koningskoppel de trein pakt. Vorig jaar namen ze bij het staatsbezoek aan Oostenrijk in dat kader de trein naar de plaats Graz.

Zeker binnen Europa zullen Willem-Alexander en Máxima vaker de trein nemen, indien mogelijk.

De trein naar Utrecht

Filip en Mathilde waren in 2016 nog in Nederland voor een staatsbezoek en Máxima en Mathilde namen toen ook de trein naar Utrecht CS.

Beeld Getty Images

Oranjes per trein

De traditie van met de trein reizen gaat ver terug voor de Oranjes, schrijft Nouveau. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana reisden in 1931 naar Parijs. Hieronder is de aankomst op station Gare du Nord te zien.

Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Charles en Camilla met de trein

Ook koning Charles en koningin-gemalin Camilla stapten recent nog in de trein voor een binnenlandse reis. Tijdens hun staatsbezoek aan Duitsland op 31 maart, gingen ze met de boemel van Berlijn naar Hamburg.

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Bron: Nouveau