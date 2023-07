Willem-Alexander en Máxima schrijven een persoonlijk berichtje voor de wereldkampioenen waterpolo

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima steken hun liefde voor sport niet onder stoelen of banken. Van WK’s tot de Olympische Spelen: het liefst zijn ze overal aanwezig om Nederlandse teams naar de overwinning te juichen. Bij het WK zwemmen in Japan moesten de atleten het zonder support van het koningspaar doen, maar de kampioenen ontvingen wél een persoonlijk berichtje na afloop.

Nederlandse waterpolovrouwen wereldkampioen

‘Wat een prachtige overwinning voor de Nederlandse waterpolosters. Na een zinderende finale met zenuwslopende penalty’s behalen zij na 32 jaar weer de WK-titel. Van harte gefeliciteerd met deze zwaarbevochten en zeer verdiende winst! Op naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs’, is te lezen op het officiële account van het Koninklijk Huis. Op de foto is het Nederlandse team te zien net nadat de vrouwen de overwinning boekten.

Het is inderdaad voor het eerst in 32 jaar dat de Nederlandse waterpoloploeg kampioen wordt. In de finale versloeg Nederland het Spaanse team.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 28 Jul 2023 om 4:59 PDT

Prinses Alexia op Instagram

Voor Máxima en Willem-Alexander is het gebruikelijk om persoonlijke posts te plaatsen, maar onlangs maakte ook prinses Alexia haar Instagramdebuut. Zij bedankte fans van het koningshuis voor de vele felicitaties die ze kreeg; niet alleen voor haar achttiende verjaardag, maar ook voor het behalen van haar diploma. ‘Wow!!’ schreef ze op Instagram, duidelijk verrast door het aantal lieve reacties dat ze ontving.

Of het nou sporten of een bezoek aan de bouw is, Máxima draait haar hand er niet voor om:

Bron: Instagram