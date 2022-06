Willem-Alexander en Máxima voor het eerst op staatsbezoek in Oostenrijk

Nadat ze zondag de 17e verjaardag van dochter Alexia hebben gevierd, is het voor Willem-Alexander en Máxima maandag weer tijd om aan het werk te gaan. Het koninklijk paar gaat naar Oostenrijk voor een staatsbezoek met de thema’s: duurzame mobiliteit, verbonden samenleving en culturele uitwisseling.

Op maandag hebben de koning en koningin al meteen een druk programma. Zodra ze in gezelschap van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in Wenen zijn gearriveerd, wonen zij onder meer een welkomstceremonie bij op de Hofburg en leggen ze bij het Namenmonument in het Ostarrichi Park een krans voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In de avond biedt bondspresident Alexander van der Bellen Willem-Alexander en Máxima een staatsbanket aan op Slot Belvedere.

MET DE TRAM DOOR WENEN

De tweede dag van het bezoek, gaat het koningspaar onder andere naar een woonwijk van de toekomst en keren ze vervolgens per tram terug naar de Weense binnenstad. ’s Avonds bieden Willem-Alexander en Máxima de bondspresident als dank voor de gastvrijheid een concert aan van het Nederlands Kamerkoor in het Konzerthaus.

Het koor brengt dan de wereldpremière van Van Gogh in Me, een spectaculaire muziektheatershow waarin de rijkdom van de schilderkunst van Vincent van Gogh en Gustav Klimt tot leven komt.

NAAR GRAZ MET DE TREIN

Woensdag sluiten onze vorst en vorstin af in de stad Graz, die ze per trein bezoeken. Daar spreken ze met de Oostenrijkse klimaatminister. Het hele bezoek staat daar in het teken van duurzaamheid, innovatie en vrouwen in de bètawetenschappen.

TRADITIONELE SKIVAKANTIE

Het is overigens de eerste keer dat het koningspaar een staatsbezoek brengt aan Oostenrijk. Maar privé gaat de koninklijke familie al jaren naar Lech, voor de traditionele skivakantie en het jaarlijkse fotomoment.

Bron: ANP