Willem-Alexander gunt Amalia tijd voor gezin én 5 andere opvallende uitspraken uit podcast

1. Afgelopen 10 jaar voorbij gevlogen

Willem-Alexander geeft aan dat de afgelopen tien jaar voorbij zijn gevlogen voor hem. “Het is zó ontzettend snel voorbij gegaan en er is zó ontzettend veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. In Nederland, in de familie, maar ook in Europa en in de rest van de wereld”, aldus Willem-Alexander. “Je denkt dat het allemaal rustig voortkabbelt als je de kans krijgt deze unieke functie te vervullen, maar er is zoveel veranderd in de tussentijd. Nederland is zoveel veranderd, dat het bijna niet te bevatten is dat het al tien jaar geleden is. Zo snel is het gegaan.”

2. Troonwisseling is verrassing voor het volk

Wat hij zo leuk vindt, is dat tien jaar geleden niemand had verwacht dat hij de troon zou overnemen van zijn moeder op dat moment. “We waren net op staatsbezoek geweest met mijn moeder naar Singapore, komen terug en die maandag erna de aankondiging - terwijl de meereizende media op dat moment zeiden: ‘Deze koningin zit zo goed in haar vel, het duurt nog heel lang voordat ze dat gaat aankondigen’. Dat was op zich heel mooi, dat het tóch gelukt was geheim te houden.”

3. Out-of-body experience tijdens inhuldiging

Willem-Alexander kijkt met veel plezier terug op de dag dat hij werd ingehuldigd. Met name het moment dat het Wilhelmus werd gezongen is bij hem blijven hangen. “Ik had een beetje een out-of-body experience”, vertelt hij. “Alsof ik boven mezelf aan het zweven was: wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik zag mezelf daar staan beneden... en eigenlijk vond ik het wel mooi, want dat vraag ik me elke dag af: wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen?”

4. Amalia de tijd gunnen voor gezin

Prinses Beatrix, de moeder van Willem-Alexander, zit maar liefst 33 jaar op de troon. Als hij hetzelfde zou doen, dan is Amalia 42 als ze koningin wordt. Zo ver vooruit kijkt hij nog echter niet. “Ik gun Amalia natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd, ook tijd voor zichzelf, tijd om een gezin te stichten - of wat ze ook maar wil doen - en zich goed voor te bereiden op haar toekomst. En dan zullen we ook, net als met mijn moeder, gezamenlijk een datum kiezen. Maar dat is echt een gezamenlijk overleg tussen Amalia en mij, en dat is in een verre toekomst.”

5. Emotionele dag

Iets wat hem voor altijd zal bijblijven, is het bezoek dat hij bracht aan een informatiebijeenkomst voor de nabestaanden van vlucht MH17. “Dat was ontzettend emotioneel, heel rauw ook. De emoties die daar door die zaal vlogen zal ik nooit vergeten”, zo blikt hij terug. “Daarna hebben we ook heel lang gesproken met een heleboel nabestaanden. Wat me daar opviel was dat iedereen zei: ‘Jij weet tenminste wat het betekent, want jij bent een broer verloren. Jouw gevoel accepteren we als echt’. Dat vond ik wel heel bijzonder.”

6. Geen jaknikkers

De koning geeft ook nog een inkijkje in zijn werkleven. Zo geeft hij aan absoluut niet te willen worden omringd door jaknikkers. Bij het aantrekken van medewerkers aan het hof wordt volgens hem dan ook altijd de vraag gesteld of ze hem tegen durven spreken. “Kunt u dat, vragen we bij sollicitaties en kennismakingen? Want als u dat niet kunt, hoeft u hier niet te werken.”

Bron: Door de ogen van de koning