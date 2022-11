Willem-Alexander in uniform: “Bij de marine ben ik echt een man geworden”

Veertien jaar was prins Willem-Alexander toen hij voor het eerst, samen met een vriendje, mocht meekijken bij de marine. De twee gingen heel stoer mee op oefening naar Noorwegen. Een idee van prins Claus, dat verstrekkende gevolgen zou hebben.

Willem-Alexander op bezoek bij de mariniers in Noorwegen, 1981 Beeld Ministerie van Defensie

Willem-Alexander mocht in 1981 met een vriendje op bezoek bij Nederlandse mariniers in Noorwegen. Beeld Ministerie van Defensie

Willem-Alexander in Noorwegen, 1981 Beeld Koninklijke Marine

Direct na zijn middelbare school besloot Willem-Alexander zijn dienstplicht te gaan vervullen. Bij de marine. En hoewel hij verplicht uit militaire dienst moest toen hij koning werd, zien we hem nog steeds geregeld even in uniform.

1 Maart 1987: kroonprins Willem Alexander in dienst bij de koninklijke marine in Willemstad. Beeld ANP / ANP

Slapen in een iglo

De koning is dól op militaire oefeningen en slaat die dan ook maar zelden over. Wie de koning in een uniform wil zien, hoeft daarvoor niet héél veel moeite te doen. Dit jaar ging hij bijvoorbeeld langs bij een oefening van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht in eigen land. En nam hij deel aan een marine-oefening in Noorwegen, waar het allemaal ooit begon.

Schotland, 1 en 2 november 2018: koning Willem-Alexander brengt een tweedaags bezoek aan mariniers op oefening in de Schotse Hooglanden. Beeld Koninklijkhuis

Koning Willem-Alexander tijdens het werkbezoek aan de Koninklijke Marine in Noorwegen. Beeld Ministerie van Defensie

De koning woont een oefening bij van militairen die zich voorbereiden ten behoeve van inzet op NAVO-grondgebied in Oost Europa, in 2022. Beeld ANP / ANP

Het hoort namelijk bij de koninklijke familie om dol te zijn op Defensie. Dat besef sloop er bij onze koning in 1981 al in. Willem-Alexander deelde er ooit met Elsevier over: ‘Het was waanzinnig: slapen in een iglo, maar vooral de sfeer van mannen onder elkaar. Met zo’n peloton op pad in moeilijke omstandigheden binnen de soms levensbedreigende poolcirkel, en met het buddysysteem waarbij je van elkaar controleert of je genoeg eet, drinkt, plast, en of je nog wel ademt. Dat kameraadschappelijke sprak me aan. Het leerde me hoe je in zware, zelfs gevaarlijke omstandigheden van elkaar op aan moet kunnen.”

Willem Alexander bezoekt Korps Mariniers tijdens de Bergtraining in Schotland in 2018. Beeld Ministerie van Defensie

Niet eerst studeren

In augustus 1985 koos hij ervoor niet te gaan studeren, maar eerst in dienst te gaan en meldde hij zich bij de Koninklijke Marine. Uiteindelijk zou hij daar tot januari 1987 dienen op verschillende fregatten. Eerst als aspirant-reserveofficier, later als officier van de wacht en luitenant ter zee der derde klasse. Hij reisde in die tijd onder andere naar Canada, Noorwegen, Portugal en de Azoren.

Prins Willem-Alexander als toegevoegd officier van de wacht op de brug van fregat Hr. Ms. Abraham Crijnssen (1983-1997) tijdens zijn introductie bij de Koninklijke Marine in de jaren 80. Beeld Koninklijke Marine

Prins Willem-Alexander (1967-) als jong wachtsofficier a/b van het S-fregat Hr. Ms. Abraham Crijnsen (1983-1997) in 1985. Beeld Ministerie van Defensie

Ook na zijn dienstplicht bleef de prins actief. Hij draaide nog een tijdje mee als wachtofficier en behaalde, nadat hij in Leiden klaar was met zijn studie geschiedenis, nog zijn groot militair vliegbrevet bij de luchtmacht. Dat vliegen was een grote liefde van de koning, maar niet zozeer in militair verband.

Prins Willem Alexander in de cockpit van een Boeing AH-64D Apache gevechtshelikopter in 1999. Beeld Ministerie van Defensie

‘Top Gun’-momentje

Hoe gek Willem-Alexander precies is op de krijgsmacht, blijkt wel als hij op 2-2-2002 trouwt in het groot tenue van de Koninklijke Marine.

Willem Alexander en Maxima tijdens de huwelijksvoltrekking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 2 februari 2002 Beeld ANP / ANP

En ja, hij mag dan tegenwoordig uit dienst zijn, hij heeft regelmatig een fijne reünie met zijn vorige leven, zoals tijdens het heerlijke Top Gun-momentje hieronder.

6 november 2019: bezoek van koning Willem-Alexander aan vliegbasis Leeuwarden Beeld Ministerie van Defensie

Amalia gaat snuffelen

Prinses Amalia zagen we zoiets nog niet doen, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Haar vader sprak in het verleden al uit dat hij het wenselijk vindt dat zij voor haar generatie een brug slaat tussen Defensie en haar landgenoten.

Koning Willem Alexander en prinses Amalia, 2022 Beeld Getty Images

Al hoeven we ook weer geen complete militaire opleiding voor de prinses te verwachten, zei haar vader in 2012. Haar eigen interesses zijn veel belangrijker. “Het is heel belangrijk dat je authentiek bent in wat je doet, anders kom je ook niet geloofwaardig over. Maar ik zou tegen Amalia in elk geval zeggen: snuffel er even aan.”