Willem-Alexander keert terug van vakantie voor gesprek met Rutte over val kabinet

Rutte bood vrijdag schriftelijk al het ontslag van het kabinet aan bij de koning. De koning neemt die momenteel in overweging. Het is de tweede keer dat de koning het kabinet ziet vallen; Rutte III viel in januari 2021.

“Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid’’, zei Rutte na het debat. “Vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn.’’

Gezinshereniging

Het thema dat het kabinet uiteindelijk de das omdeed, was de gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Rutte eiste strengere regels: hij wilde in de toekomst een tijdelijke stop op gezinshereniging invoeren, zodra aanmeldcentrum Ter Apel overbelast zou raken. De andere partijen weigerden.

Bijna iedere maandag spreken de koning en minister-president met elkaar. Beeld ANP

De kwestie rondom gezinshereniging was volgens betrokkenen niet het enige wat misging. Zo zou er inhoudelijk een probleem zijn, maar bovenal was ‘het onderlinge vertrouwen tussen de partijen gewoon compleet weggeslagen’.

De koning bijpraten

Ook de premier benadrukte dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie waren gekomen dat verder praten geen zin meer had. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan de komende maanden als demissionair kabinet verder.

“Ik zal hem bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is”, zei Rutte over zijn bezoek aan de koning. Uit welk land en hoe laat de koning zaterdag terugkeert, is niet bekend.

Bron: ANP, AD