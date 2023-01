Willem-Alexander, Máxima en Beatrix zijn bij uitvaart Constantijn

De uitvaart vindt plaats in de Verkondiging aan de Moeder Gods-kathedraal van Athene. Constantijn wordt vervolgens begraven op Tatoi, een voormalig landgoed van de Griekse koninklijke familie. Het wordt overigens geen koninklijke uitvaart, maar een privé-aangelegenheid.

Bijzondere band tussen het Nederlandse en Griekse koningshuis

Opmerkelijk is dat prins Constantijn niet aanwezig is. De jongste zoon van Beatrix is het petekind van de voormalige vorst en ook vernoemd naar hem.

De Oranjes en de Griekse koninklijke familie hebben al jaren warme banden. Willem-Alexander en Máxima hebben een villa in het Griekse Kranidi en trekken in hun vakanties veel op met familieleden van het Griekse koningshuis.

Aanwezige koningshuizen

Naast het Nederlandse koningspaar en prinses Beatrix komen ook andere leden van Europese vorstenhuizen voor de uitvaart naar Griekenland. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl-Gustaf en koningin Silvia van Zweden reizen af naar Athene. Maar ook kroonprins Haakon met zijn vrouw Mette-Marit van Noorwegen en koningin Margrethe van Denemarken zijn bij de dienst aanwezig.

Koning Constantijn II

Constantijn was van 1964 tot 1973 koning, toen Griekenland veranderde in een republiek. Hij werd vanaf 1967 verbannen na een staatsgreep van conservatie legerofficieren, maar bracht uiteindelijk zijn laatste jaren nog wel in Griekenland door.

Bron: ANP