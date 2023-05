Willem-Alexander noemt Griekenlandreis tijdens corona “grootste inschattingsfout”

Terwijl heel Nederland tijdens de herfstvakantie van 2020 thuis moest blijven, waren de Oranjes aan het zonnebaden in hun luxevilla op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Dat schoot veel mensen in het verkeerde keelgat en een stortvloed aan kritiek volgde.

Onhandige akkefietjes

Op stel en sprong keerde het koningspaar huiswaarts en in een videoboodschap boden Willem-Alexander en Máxima hun excuses aan de Nederlandse bevolking aan: ze hadden inderdaad beter niet kunnen gaan. Toch volgden er meer akkefietjes rondom de coronaregels. Zo was het verjaardagsfeestje van Amalia iets te druk en werden er handjes geschud tijdens een werkbezoek.

Niet helemaal lekker

Het onhandige gedrag van ons koningshuis zit Nederland nog steeds niet helemaal lekker, blijkt uit het cijfer dat we onze koning geven: een magere 6,1. Het vertrouwen in de Oranjes is historisch laag, mede door deze akkefietjes tijdens corona.

Goede inborst

Reden genoeg voor Willem-Alexander om het volk te verzekeren van zijn goede inborst. In gesprek met radio-dj Edwin Evers laat hij nogmaals weten dat hij zijn fouten inziet. “Mensen konden nergens heen en ik ging vrolijk naar het buitenland”, mijmert de koning volgens het ANP in een aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning. Daarin bespreekt Willem-Alexander wekelijks met Evers een jaar van zijn tienjarig koningschap.

Grootste inschattingsfout

Willem-Alexander baalt ervan dat hij niet inzag dat miljoenen Nederlanders geen herfstvakantie hadden en weer opgesloten zaten, toen onder andere kroegen en sportverenigingen dichtgingen vanwege corona. Zijn Griekenlandreis in 2020 noemt de koning dan ook zijn grootste inschattingsfout. “Mensen voelden zich terecht door hem in de steek gelaten”, aldus de koning.

Stevige gesprekken

Naar eigen zeggen wilde de koning vooral laten zien wat er wél mogelijk was binnen de geldende coronaregels. Daarnaast heeft niemand hem gewaarschuwd dat het misschien niet zo'n goed idee was. “Achteraf zijn er stevige gesprekken gevoerd over het voorval”, laat Willem-Alexander weten.

Bron: ANP