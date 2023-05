Willem-Alexander over de rol van zijn overgrootmoeder in de oorlog: “Ik heb daar altijd mee geworsteld”

Tijdens zijn toespraak in 2020 is de Dam volledig leeg vanwege de coronamaatregelen. De koning geeft aan dat hij het op dat moment belangrijk vond om een persoonlijk element te verwerken in zijn speech. Zo stelt hij dat burgers zich destijds tijdens de oorlog ‘onvoldoende gehoord’ en ‘onvoldoende gesteund’ hebben gevoeld. “Al was het maar met woorden.” Hierop vervolgt hij dat dit ook gold “vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet, het is iets wat me niet loslaat.”

“Het was gewoon niet goed”

Koningin Wilhelmina vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar gezin naar Engeland, een besluit dat haar op veel kritiek komt te staan. Veel Nederlanders vinden haar beslissing om te vluchten ‘laf’. “Ik dacht: nu is het mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen”, zo blikt Willem-Alexander terug. “Ja, het was gewoon niet goed dat, ondanks dat men wist wat er gebeurde, het niet in de toespraken van Radio Oranje naar voren is gebracht, dat er toch gezwegen werd. Terwijl het bekend was, zeker later in de oorlog, wat er gaande was. Niet in detail, maar men wist dat er vernietigingskampen waren, men wist dat de joden vermoord werden er is niet op tijd gewaarschuwd.”

In het reine mee gekomen

De koning had graag gezien dat Wilhelmina het anders had aangepakt. “Daarin had mijn overgrootmoeder een andere rol kunnen spelen. Het is iets waarmee ik altijd had geworsteld en op dat moment kon ik daarmee in het reine komen. En zo’n lege Dam maakt het natuurlijk heel speciaal.’’

