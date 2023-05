Willem-Alexander over slachtoffers toeslagenaffaire: “Verschrikkelijk veel onrecht”

De laatste aflevering, die op donderdag online kwam, draait namelijk om het jaar 2021. Daarin blikken Edwin Evers en Willem-Alexander terug op leuke gebeurtenissen, maar ook op heftige situaties zoals de corona-lockdowns, de moord op Peter R. de Vries en de toeslagenaffaire.

Willem-Alexander over de toeslagenaffaire

Over dat laatste onderwerp zegt de koning het volgende: “Het is iets verschrikkelijks waar vele mensen echt onrecht is aangedaan. Waar wet en regelgeving, die waarschijnlijk met de beste bedoeling in elkaar gezet is, zo fout uitwerkt op een grote groep in Nederland, dat die daar tot op de dag van vandaag echt kapot van zijn. En nog steeds dagelijks de nadelen en de nadelige effecten daarvan voelen.”

Slachtoffers spreken

Hij vervolgt door te vertellen dat hij een groep slachtoffers regelmatig spreekt. “En ik zit daar dan ook op een gegeven moment, ik kan ook niet meer doen dan maar proberen te begrijpen wat hun problemen zijn. En af en toe terug te koppelen aan de staatssecretaris van Toeslagen of aan de minister-president of aan anderen. In mijn rol kan ik helaas niet veel meer doen dan dat,” aldus Willem-Alexander.

