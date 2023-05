Willem-Alexander over toekomstig koningschap van Amalia: “Ik herken mezelf in haar vragen en twijfels”

Hij vertelt hoe hij het vindt om zijn dochter klaar te stomen voor het ambt als staatshoofd, zoals zijn moeder prinses Beatrix bij hem deed. Willem-Alexander vindt het zijn “eerste doel” om zijn ambt “in een betere toestand over te dragen dan hoe je het hebt overgenomen”. “Bij mij ligt de lat dus heel hoog met mijn moeder.”

Dynamiek in het gezin

Edwin Evers vraagt ook naar de dynamiek tussen de zussen. Het móet toch wel bijzonder zijn als een van de drie ooit koningin gaat worden. De koning vertelt dat die heel erg vergelijkbaar is, zoals het vroeger bij hem was. “Ik heb ooit een keer in een interview gezegd, dat mijn broer Friso zei: ‘Je mag hem wel in elkaar slaan, maar niet doodslaan, want dan moet ik het doen.’ Dat herhaalt zich in de volgende generatie”, lacht de koning. “Alexia zegt Amalia in alles te ondersteunen, maar is vooral blij dat zij het niet hoeft over te nemen.”

De koning herkent veel bij zijn dochter. “Ook in de vragen en twijfels die Amalia soms heeft.” Hij ziet aan zijn dochter hoe zij het koningschap heeft “geaccepteerd, maar nog niet omarmd”. Dat heeft Willem-Alexander zelf ook zo ervaren. “Dat is een proces, dat gebeurt ook niet op een moment”, vindt Willem-Alexander. “Wat je gaat worden uiteindelijk, dat staat vast. Maar hoe je het gaat worden, staat niet vast.”

‘Een mooie uitdaging’

Hij vindt zichzelf daar een goed voorbeeld van. “Iedereen lachte me uit toen ik watermanagement ging studeren. Nederland staat heel goed op de kaart, iedereen kijkt naar Nederland als hét land waar waterbeheer het exportproduct is geworden. Ik ben heel blij dat ik op die manier internationale organisaties heb leren kennen.” Dat gunt hij zijn dochter ook. Ondanks dat sommige dingen al ingevuld zijn, ziet hij het “als een hele mooie uitdaging”.

Laatste aflevering van de podcast

In tien afleveringen blikt de koning samen met radiomaker Edwin Evers terug op tien jaar koningschap. Daarover zegt hij: “Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap, dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wat langzamer gaan.”