Zeldzame beelden: Beatrix op pad met Mabel en kleindochter Zaria

Prinses Mabel leeft een beetje in de schaduw van de Oranjes. Nóg minder vaak zien we haar oudste dochter, gravin Zaria (17) in het wild. Zij groeide op in Londen en werd de afgelopen jaren maar zelden in Nederland gespot. Tot nu.

Wat draagt Beatrix?

De opening van het Holland Festival vond plaats in Theater Amsterdam. Beatrix droeg voor de gelegenheid een bekend glitterjasje, waarin ze eind vorig jaar werd gespot toen ze samen met koningin Máxima Het Concertgebouw bezocht. Daaroverheen droeg ze een donkerblauwe poncho. Prinses Mabel was te zien in een kleurrijk pak van Pierre-Louis Mascia en Zaria droeg een stijlvolle witte jumpsuit met daaroverheen een zwarte blazer.

Gravin Zaria

Gravin Zaria is de dochter van Mabel en wijlen prins Friso. Omdat haar ouders zonder toestemming van de Raad van State trouwden, heeft ze geen plek in de troonopvolging en mag ze niet de titel prinses dragen. Opvallend was donderdagavond dat de inmiddels zeventienjarige qua uiterlijk heel wat wegheeft van haar moeder.

Holland Festival

De openingsvoorstelling tijdens het festival is de film Drive your plow over the bones of the dead, een sprookjesachtige thriller over activisme, toxic mannelijkheid, onze relatie met dieren en de kracht van poëzie.

