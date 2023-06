Zien: jarige prinses Alexia (18) schittert op nieuwe portretfoto’s

Deze nieuwe foto’s van de middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima zijn maandag gedeeld door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Alexia stond in mei 2023 al voor de fotocamera van Frank Ruiter.

Twee druppels water

De portretten zijn gemaakt op Paleis Huis ten Bosch, de plek waar de koning met zijn gezin woont. Alexia draagt op de eerste twee foto’s een witte blousejurk met camelkleurige tailleriem. Op de laatste foto heeft ze een lavendelkleurige blouse aan.

Op één foto kan er een klein lachje vanaf, maar over het algemeen staat Alexia erg serieus op de nieuwe portretten. Maar wauw, wat lijkt ze op haar moeder zeg. De twee hebben dezelfde ogen en sproetjes en hetzelfde rossige haar. Toch zagen we eerder ook al gelijkenissen met haar oma, prinses Beatrix.

18e verjaardag van prinses Alexia

Haar moeder verklapte eerder al hoe ze de 18e verjaardag van prinses Alexia dit weekend zouden gaan vieren op Paleis Huis ten Bosch. Máxima kon haast niet geloven dat haar twee oudste dochters al volwassen zijn. “De tijd vliegt”, zei ze lachend tijdens het staatsbezoek aan België. “Als we nadenken over de foto’s van 10 jaar geleden, toen mijn man koning werd, zie je die kleine meisjes in blauwe jurkjes. Het zijn grote dames geworden. Heel verantwoord en héle leuke mensen.”

Geslaagd

Twee jaar geleden vertrok prinses Alexia naar Wales om op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbareschooltijd af te maken. In mei kwamen koning Willem-Alexander en koningin Máxima al langs tijdens het Leavers celebration om de afronding van de examens van hun dochter te vieren. Toch wordt pas begin juli formeel duidelijk of de prinses geslaagd is. Wat de prinses na de zomer gaat doen, is nog niet bekend.

Portretfoto Prinses Alexia 2023 Beeld RVD - Frank Ruiter

