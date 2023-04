Zien: nieuw portret van de jarige koning

De foto komt bekend voor, want een ander exemplaar uit de reeks werd ook al gepubliceerd toen prinses Beatrix 85 jaar werd. Toen stonden er drie generaties (Beatrix, Willem-Alexander en Amalia) op, nu gaat het om een soloportret van de koning.

Nieuw portret Willem-Alexander

De foto werd afgelopen december gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. Het gaat om een professioneel portret waarop de koning een serieuze blik trekt. Zijn outfit bestaat uit een donkergrijs pak en een lichtblauwe stropdas. De foto werd op donderdag 27 april door de RVD vrijgegeven om Willem-Alexanders 56ste verjaardag te vieren en is gemaakt door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk.

Koningsdag 2023

De traditionele activiteiten rondom de koning zijn verjaardag zijn vandaag in Rotterdam. Daar is het gezin aanwezig om Koningsdag met de burgers te vieren. Het is dit jaar echter een unieke situatie: het gezin is niet compleet. Prinses Alexia is de grote afwezige. Zij zit middenin haar examenperiode op de middelbare school in Wales.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia en Ariane staan er dit jaar dus met z’n vieren voor. Om 10.00 uur vanochtend begint de live-uitzending van de NOS en kunnen we het viertal tot het middaguur volgen in Rotterdam.

In Nederland is Koningsdag een nationaal begrip, maar hoe vieren andere landen de verjaardag van hun koning of koningin? Royalty-expert Rick Evers legt het uit.

Bron: RVD