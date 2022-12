Zien: prinses Amalia beleeft spannende dag bij Nederlandse krijgsmacht

Wat ziet Amalia er stoer uit.

Vliegen in een F-16

Het Koninklijk Huis schrijft op hun website dat de prinses in april vliegbasis Volkel bezocht. Daar kreeg ze uitleg bij een F-16 simulator om vervolgens mee te vliegen met een trainingsvlucht van de Koninklijke Luchtmacht. Spannend!

Prinses Amalia maakt kennis met de Koninklijke Luchtmacht en vliegt mee met een trainingsvlucht van een F-16. Beeld Koninklijk huis/Defensie

Ritje in een tank

Bij een bezoek aan de vliegbasis hield het niet op. In juni ging Amalia naar Darp voor het tweede defensie-onderdeel. Ze bezocht de 43 gemechaniseerde brigade, de heavy infantry brigade van de Koninklijke Landmacht. Ook hier zat Amalia niet stil. Ze mocht een rit maken in een Leopard-gevechtstank om te ervaren hoe het is om te werken met deze zwaar gepantserde voertuigen.

Prinses Amalia maakt kennis met de Koninklijke Landmacht en maakt een rit in een Leopard gevechtstank. Beeld Koninklijk huis/Defensie

Varen in onderzeeboot

Tot slot reisde Amalia in augustus naar Den Helder voor een bezoek aan de Koninklijke Marine, het krijgsmachtonderdeel waar haar vader startte met zijn opleiding. De prinses ging langs bij de onderzeedienst en stapte aan boord van Zr. Ms. Zeeleeuw, deze onderzeeboot is van de walrusklasse en onderdeel van de NAVO.

Prinses Amalia gaat aan boord van de onderzeeboot Zr.Ms. Zeeleeuw tijdens haar kennismaking met de Koninklijke Marine. Beeld Koninklijk huis/Defensie

Boven water laten komen

In de onderzeeboot ging het er echter wel een stuk rustiger aan toe dan bij de andere twee onderdelen. Amalia kreeg een rondleiding en genoot met de bemanning van een Indische rijsttafel. Onder begeleiding mocht ze later de onderzeeboot besturen én boven water laten komen. Wat een ervaring.

