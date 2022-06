Zij leve hoog! Prinses Alexia wordt vandaag 17 jaar, tijd voor een kleine trip down memory lane

Een prinsessenverjaardag is reden voor oranje tompoucen (of Alfajores?) in paleis Huis ten Bosch. En reden voor óns om een trip down memory lane te maken met de leukste foto's van prinses Alexia. We laten immers geen kans onbenut om in de fotoboeken van de Oranjes te duiken.

Prinses Alexia door de jaren heen

Ik lech me hier niet bij neer

Wintersport en een fotomoment in Lech horen er natuurlijk voor alle Oranjes al van jongs af aan bij, maar Alexia leek daar tijdens haar allereerste keer nog niet heel gelukkig mee.

Amalia en Alexia in Lech in 2006 Beeld ANP / Benelux Press

Sneeuwpret

Gelukkig kwam daar al snel verandering in...

Alexia en Ariane tijdens de jaarlijkse fotosessie in Oostenrijk in 2014 Beeld ANP / ANP

Gekke bekken

Zit je net gezellig met je grote zus in de bakfiets, krijg je die ellendige paparazzi weer op je dak. Het is óók Alexia’s zondag, jongens.

Alexia en haar beste gekke bek tijdens een fotosessie op Landgoed de Horsten in Wassenaar in 2008 Beeld ANP / ANP

Leven van een prinses

Al die aandacht... ook als prinses kan je er soms even helemaal geen zin in hebben.

Alexia tijdens de Grote Prijs van Amsterdam bij Jumping Amsterdam in 2015 Beeld ANP / ANP

Sportief

Balletje gooien? Geen probleem! Tijdens Koningsdag in 2019 gooit Alexia ‘m direct in de ring. Score!

Alexia tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort Beeld Getty Images

Come on, Vogue

De laatste jaren trekt Alexia graag een blik picture perfect modellenposes open tijdens de fotomomenten met de familie, wat haar bij velen een favorietenrol heeft opgeleverd.

Het gezin tijdens de zomerfotosessie bij Paleis Huis ten Bosch in 2021 Beeld ANP / ANP

Máxima in de dop

Alexia lijkt, zowel qua uiterlijk als qua modegevoel, misschien wel het meest op haar moeder van alle prinsessen. Dit kikkergroene pak is slechts één van de vele bewijzen.