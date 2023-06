Zó brengen de Oranjes hun zomer door

In ruil voor een beetje privacy, waarvan de koninklijke familie wellicht zal genieten in hun Griekse vakantievilla, vindt op 30 juni eerst nog het jaarlijkse grote fotomoment plaats voor de pers. Het hele gezin is dan voor het eerst sinds een tijd weer publiekelijk bij elkaar. De pers zal de Oranjes op deze dag ook vragen stellen.

De plannen van de prinsessen

Voor de prinsessen is deze zomer in ieder geval bijzonder. Zo rondt Alexia haar middelbare schooltijd af aan het UWC Atlantic College in Wales. In juli hoort ze of ze is geslaagd. Eerder, op 26 juni, is het ook al een grootste dag voor de prinses. Ze viert dan namelijk haar achttiende verjaardag.

Voor prinses Ariane begint het spannende avontuur van studeren in het buitenland juist. Zij maakt deze zomer plannen om te verhuizen naar Italië, waar ze haar schooltijd zal afmaken aan het United World College Adriatic in de badplaats Duino, vlakbij Triëst aan de Adriatische kust.

Amalia vertelde tot slot onlangs voor de camera dat haar studie voorop staat. De prinses stond, ondanks de beperkingen door de heftige bedreigingen aan haar adres, het afgelopen jaar veel in de schijnwerpers. Zo straalde de ze tijdens het werkbezoek aan de Antillen en was ze aanwezig op de bruiloft van de Jordanese prins Hoessein.

Werkbezoek aan België

Voordat ze van hun vakantie kunnen genieten, brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima binnenkort eerst nog een staatsbezoek aan onze zuiderburen. Van 20 tot en met 22 juni nemen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde het koningspaar mee door hun land. En over die trip valt iets bijzonders te melden.

Belangrijke toespraak

Op 1 juli, vlak voor hun vakantie begint, houdt Willem-Alexander vervolgens nog een toespraak in Amsterdam. Het is dan namelijk Ketikoti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Op dit moment laat de koning onderzoek doen naar de rol van de Oranjes in het slavernijverleden. Sommigen verwachten dan ook dat de koning, al dan niet namens het land, excuses zal aanbieden.

Overig werk

Dat de taken van een koning en koningin nooit stoppen, bewijzen overigens ook de andere bezoeken die komende maand voor het koningspaar op de planning staan. Zo zal Máxima op 14 juni aanwezig zijn bij de uitreiking van het MindUs-rapport ‘Harder, Better, Faster, Stronger?’, een onderzoek naar stress en prestatiedruk onder studenten in het hoger onderwijs. In dít artikel lees je waarom Máxima zich sinds jaar en dag inzet om mentale problemen uit de taboesfeer te halen.

Naar verwachting zal het koningspaar in juli naar Griekenland vertrekken om tijd door te brengen met het gezin.

Behalve hun villa in Griekenland bezitten de Oranjes nog meer vakantiehuizen. In onderstaande video zie je welke.

Bron: RTL Boulevard, Beaumonde.nl, Koninklijkhuis.nl