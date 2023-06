Zó ging het achter de schermen bij de koninklijke zomerfotosessie Beeld Brunopress

Zó ging het achter de schermen bij de koninklijke zomerfotosessie

De Oranjes trakteerden de Nederlandse pers vrijdag op hun jaarlijkse zomerfotosessie en Libelle was erbij. De locatie was dit jaar anders dan anders, namelijk op het strand in Den Haag. Dat zorgde voor winderige taferelen, waar de royals verrassend ontspannen mee omgingen.