Zo kijkt Willem-Alexander terug op tien jaar koningschap

In jeugdprogramma Timmyland sprak Tim den Besten zaterdag met Willem-Alexander over het koningschap en alles wat daarbij komt kijken. Nu de koning tien jaar op de troon zit, wordt het tijd voor een terugblik. Eerder zei hij al dat de tien jaar voorbij zijn gevlogen en dat zijn werk zo divers en leuk is.

Tegen Tim zegt Willem-Alexander: “Het was nooit een sleur. Elke dag ontmoet je andere mensen, elke dag zie je andere problemen langskomen, elke dag zie je fantastische dingen die gebeuren.”

Ook veel dieptepunten

De koning noemde hoogtepunten in de sport, maar ook aan 75 jaar bevrijding en mooie bezoeken. “Er was helaas ook MH17, corona en het overlijden van mijn broer. Het is geen moment saai geweest in de afgelopen tien jaar.” Momenteel speelt nog de dreiging rond zijn dochter, kroonprinses Amalia.

Festiviteiten rond het jubileum

Natuurlijk staat het koningshuis stil bij het tienjarig jubileum van Willem-Alexander als koning, dus deze maand zijn er naast Koningsdag verschillende festiviteiten. Op 26 april gaat de koning in Paleis Huis ten Bosch lunchen met honderd Nederlanders die zich hebben ingezet voor het land.

De NOS besteedt op 15 april met een speciale live-uitzending op NPO 2 aandacht aan dat jubileum, zo maakte de omroep dinsdag bekend.

