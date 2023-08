Zó komt Máxima tot rust

Máxima heeft een drukke agenda, waardoor het voor haar nóg belangrijker is om zo nu en dan een moment rust in te lassen. Voor de één is dat een wandeling, en weer een ander kiest liever voor het lezen van een goed boek.

Ook Hare Majesteit heeft een voorkeur om haar batterij eens even goed op te laden.

De favoriete bezigheid van Máxima

Je zou denken dat de Máxima er een extravagante hobby's op nahield met haar leefstijl, maar dit is absoluut niet niet het geval. Wanneer ze een moment voor haarzelf heeft, spendeert ze haar tijd graag aan het creëeren van borduurwerken. Ja, écht. Eerder liet Máxima aan Arianna Huffington, eigenaar van de Huffington Post, weten dat borduren haar helpt te ontspannen met haar overvolle agenda. Ach, ze is zo lekker gewoon gebleven, onze Max.

Zelfgemaakte gordijnen

Oefening baart kaart, laat Máxima zien. In 2022 heeft ze namelijk maandenlang meegeholpen aan het ontwerpen van de koninklijke gordijnen, waarbij haar borduur-skills ook goed van pas kwamen. Dit was voor Máxima ‘een uitgekomen droom’. In de daaropvolgende maanden werden de gordijnen tentoongesteld als onderdeel van een expositie in het Textielmuseum.

