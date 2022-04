Zo lekker gewoon gebleven: de koninklijke familie sliep tijdens Koningsnacht in een Van Der Valk-hotel

In Maastricht sliepen ze niet bepaald op een bijzonder exclusieve plek. Ze logeerden in een Van Der Valk-hotel! Wat zijn ze toch lekker gewoon gebleven.

Koninklijke familie logeert in Van Der Valk-hotel

Nee, ze aten daar ’s avonds geen schnitzel met appelmoes. Ze kwamen dinsdag namelijk pas om 21:00 uur aan en hadden al gegeten. Wel dronken de koning en oudste dochter Amalia gewoon een regionaal wijntje aan de bar, tussen de hotelgasten.

Goed bewaard geheim

Directeur Frans-Willem Cox vertelt aan 1Limburg dat het koninklijke bezoek een goed bewaard geheim is. “De koninklijke familie zou eigenlijk vorig jaar hier al hebben gelogeerd, maar vanwege corona is dat niet doorgegaan. In hele kleine kring was het bezoek al lang bekend”, aldus de directeur. Toch stonden een deel van het personeel én de hotelgasten met hun mond vol tanden.

Relaxed

Cox vertelt dat de koninklijke familie op de ochtend zelf heel ontspannen overkwam: “We hebben natuurlijk voor een koninklijk ontbijt gezorgd dat op de kamers geserveerd werd. Daarna werd gezamenlijk nog koffie gedronken. We waren allemaal erg verbaasd om te zien hoe relaxed de koninklijke familie toeleefde naar dit feest.”

De rekening

Of de Oranjes gratis in het hotel verbleven? Nee hoor! Al betalen ze zelf de rekening niet. “De nota gaat naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze hebben heel wat kamers gehuurd, maar ze hebben geen korting gekregen. Dat kan ik wel vertellen”, aldus de directeur.

En wat hadden ze een lol in Maastricht:

