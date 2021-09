Zo moeder, zo dochter: gravin Eloise deelt foto met Laurentien en ze lijken sprékend op elkaar

De gravinfluencer schrijft lieve woorden over haar moeder bij de foto.

Uit huis

Eloise woont niet meer thuis in Den Haag, maar is het echte studentenleven ingedoken. Ze studeert aan Amsterdamse campus van de hotelschool The Hague en liet onlangs weten een eigen huis te huren met vriendinnen in hartje Amsterdam.

Goede familieband

Ondanks de afstand is de band met haar ouders nog altijd goed. Dat bewijst ze zondag wederom met het kiekje waarop ze samen met prinses Laurentien te zien is. “Er is niemand zoals mijn moeder. Kijk nou hoe mooi ze is”, pent Eloise bij de foto van hen samen neer.

Twee druppels water

Het plaatje van moeder en dochter wordt overladen met complimentjes. Maar vooral de gelijkenissen tussen de twee blijven niet onopgemerkt. “Heel mooi en jullie lijken echt op elkaar”, schrijft iemand onder de foto. “Deze foto toont die ware liefde tussen moeders en dochters. Strálend en blij met elkaar!”, reageert een ander. “

Libelle TV was aanwezig bij de opening van de expositie ‘Layered’, van gravin Eloise van Oranje in samenwerking met Magnum. We vroegen haar onder andere wanneer ze voor het laatst sorry heeft gezegd, heeft getwijfeld en zich gelukkig heeft gevoeld. Haar antwoorden zie je in deze video.

Bron: Beaumonde