Zó vaak is de podcast van Willem-Alexander al beluisterd

De podcast werd overduidelijk gewaardeerd door het publiek en de cijfers liegen er niet om.

Podcast koning Willem-Alexander

Toen koning Willem-Alexander en Edwin Evers de handen ineen sloegen voor de podcast, was het niet de eerste ontmoeting tussen de twee. De destijds nog prins van Oranje was in 2012 namelijk een aantal keren te gast bij Edwin Evers in radio-uitzendingen tijdens de Olympische Spelen. Willem-Alexander was namelijk lid van het Internationaal Olympisch Comité.

Heel veel luisteraars

De podcast, die in april 2023 verscheen is inmiddels 2.624.165 keer beluisterd op alle grote podcast-platformen tezamen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag aan het ANP weten. Door de ogen van de Koning is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast.

In de podcast vertelt Willem-Alexander onder meer openhartig over zijn relatie met Máxima:

Bron: RTL Boulevard