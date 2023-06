Zó viert prinses Alexia haar 18e verjaardag

Prinses Alexia studeert sinds de zomer van 2021 in Wales samen met de Spaanse prinses Leonor. In mei kwamen koning Willem-Alexander en koningin Máxima daar nog op bezoek om de afronding van de examens van hun dochter te vieren, maar dit weekend is het feestje gewoon in Nederland.

Groot feest voor Alexia

De achttiende verjaardag van prinses Alexia valt dit jaar op een maandag, dus dat is niet zo handig zegt Máxima tijdens een persgesprek aan het einde van het staatsbezoek aan België. Daarom vieren de Oranjes dit weekend al een groot feest in Paleis Huis ten Bosch.

Peetmoeder

Wie daar allemaal bij zijn? “Hopelijk wat peetouders en grootmoeder natuurlijk”, vertelt koningin Máxima aan Blauw bloed. Na het staatsbezoek aan België zal de Belgische koningin dit weekend dus naar Nederland komen, aangezien koningin Mathilde de peetmoeder van Alexia is.

De familie compleet

Daarnaast verheugt Máxima zich op het moment dat al haar dochters weer thuiskomen, dan is de familie weer compleet. Dat gebeurt de laatste tijd niet zo vaak, aangezien Amalia op kamers woont in Amsterdam, Alexia dus in Wales studeert en Ariane binnenkort ook uitvliegt. “Met alle kinderen samen, dat is al een feest. En met vrienden”, vertelt Máxima verder.

De tijd vliegt

De koningin kan haast niet geloven dat haar twee oudste dochters al volwassen zijn. “De tijd vliegt”, zegt ze lachend. “Als we nadenken over de foto’s van 10 jaar geleden, toen mijn man koning werd, zie je die kleine meisjes in blauwe jurkjes. Het zijn grote dames geworden. Heel verantwoord en héle leuke mensen.”

Bron: Blauw Bloed