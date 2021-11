Zó zien de kinderen van prinses Margarita (49) er nu uit

Het bos zou eigenlijk al in 2020 opengaan ter ere van de 80ste verjaardag van prinses Irene, maar door de coronapandemie is dat een aantal keer uitgesteld. Nu was het dan eindelijk wel mogelijk om samen met twee van haar kinderen en vijf van haar kleinkinderen het bos te openen. Prinses Margarita en prins Carlos waren samen met hun kinderen aanwezig bij dit feestelijke moment. Prins Jaime en prinses Maria Carolina moesten het doen met foto's in de groepsapp.

Prinses Irene kinderen

Prinses Irene trouwde in 1964 met Prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme. Zij krijgen samen vier kinderen: Carlos (1970), tweeling Margarita en Jaime (1972) en Maria Carolina (1974). In 1981 werd dit huwelijk door echtscheiding ontbonden. Prinses Irene woont tegenwoordig in Zwitserland en duikt dan ook niet vaak op in de publiciteit met haar gezin.

Prinses Margarita

Prinses Margarita genoot zichtbaar van de tijd in de natuur met haar familie. Margarita trouwde in 2008 voor de tweede keer met Tjalling ten Cate. Samen kregen zij twee dochters: Julia (2008) en Paola (2011). In 2017 kochten ze een woonboerderij in Wassenaar, die ze naar verluidt nog steeds aan het verbouwen zijn. Haar broer Carlos woont dichtbij. Hij woont samen met zijn vrouw Annemarie en hun drie kinderen Luisa, Cecilia en Carlos junior in Den Haag.

Prinses Irene plant een boom met haar kinderen en kleinkinderen. Beeld Marco Magielse

