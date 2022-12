Zo zien we koning Willem-Alexander het liefst

De koning werd rondgeleid door trotse bewoners en de burgemeester Koos Janssen . “We zijn in Europa de grootste woonwagenlocatie”, vertelt hij.

Het is voor de koning het tweede bezoekje aan het woonwagencentrum. In 2017 sprak hij al met de bewoners over de vernieuwing van het kamp (toen nog in volle gang), de leefbaarheid en hij vroeg zich af of ze zich thuis voelen in hun wijk. Nu Beukbergen al een tijdje helemaal af is, wilde hij graag het resultaat met eigen ogen zien. En dat levert héérlijke kiekjes op!

Een onvergetelijke kerst voor Annie

De 89-jarige Annie, die de koning al eerder mocht ontmoeten, werd als één van de weinigen op de hoogte gebracht over zijn bezoek. “Waar wilt u mij hebben”, vraagt hij. “In die fijne luie stoel”, zegt Annie. “In diezelfde stoel weer?”, antwoordt de koning. Zij vindt het heel bijzonder dat hij Beukbergen opnieuw komt bezoeken. “Ik ben heel trots. Hij zit hier ook op zijn gemak. Mijn kerst kan niet meer kapot.”

In het clubhuis ontmoette hij leden van de bewonerscommissie en sprak met hen over het karakter van de wijk, de effecten van de pandemie en de stijgende energieprijzen. Voor de ruim zeshonderd bewoners was het wederom een bezoek om niet meer te vergeten!

