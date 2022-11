Zoek de verschillen: na 30 (!) jaar heeft prinses Beatrix déze jurk weer aangetrokken

Namelijk een jurk die ze dertig jaar geleden voor het eerst droeg!

Beatrix draagt bijzondere jurk

Prinses Beatrix droeg de jurk voor de allereerste keer in 1992. Dat was tijdens een staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland. In die tijd werd de jurk een grote favoriet. Ze droeg ’m daarna namelijk nog een aantal keer, zo weet royaltydeskundige Josine Droogendijk te vertellen.

Favoriet

Beatrix droeg de jurk in 1992 ook naar het zilveren huwelijksfeest van koningin Margrethe en prins Henrik van Denemarken. In 1993 droeg ze de jurk tijdens een staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Nederland. Ook in 1994 droeg ze ’m, toen op een officieel portret. In 1997 droeg Beatrix de jurk tijdens een staatsbezoek aan Griekenland.

30 jaar bewaard

Hierna is de jurk een lange tijd niet gespot, maar nu wordt duidelijk dat Beatrix deze al die jaren heeft bewaard. En wie wat bewaart, die heeft wat. Ze straalde er 30 jaar later weer in tijdens het staatsbanket voor de Italiaanse president.

Diadeem

Beatrix droeg hierbij de aquamarijnen diadeem van wijlen koningin Juliana. Het was een verjaardagscadeau voor de 18-jarige prinses Juliana van haar ouders in 1927. Máxima werd ook al eens met de diadeem gespot.

Beatrix bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Margrethe en prins Henrik in 1992 Beeld Sygma via Getty Images

Beatrix tijdens een staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Nederland in 1993 Beeld Sygma via Getty Images

Beatrix tijdens het staatsbanket voor de Italiaanse president woensdagavond Beeld Getty Images

Beatrix tijdens het staatsbanket voor de Italiaanse president woensdagavond Beeld WireImage

