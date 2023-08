Bloedverlies na de overgang? Dit kunnen de oorzaken zijn

In het ernstigste geval kan bloedverlies na de overgang namelijk duiden op de eerste fase van baarmoederhalskanker. Daarom is het altijd verstandig om naar de dokter te gaan voor een check. Gelukkig is het meestal niet zo gevaarlijk: baarmoederhalskanker komt voor bij 10% van de vrouwen die na hun overgang nog bloeden. De andere oorzaken zijn een stuk minder erg.

Bloedverlies na menopauze

Als je na minstens een jaar niet meer ongesteld worden opeens weer begint te bloeden, is het zaak om een bezoek aan de huisarts te brengen. Er moet dan namelijk een uitstrijkje worden afgenomen om te kijken of het om kanker gaat. Bij één op de tien vrouwen is dit het geval.

Bij de overgrote meerderheid komt het bloedverlies door een andere oorzaak. Volgens Thuisarts is er bij drie op de tien vrouwen sprake van een goedaardige poliep. De meeste van deze poliepen blijven ook goedaardig, maar het is verstandig om regelmatig een controle te laten uitvoeren.

Ook een verzakking van de baarmoeder, het gebruik van bepaalde medicijnen of een SOA kunnen ervoor zorgen dat er bloedverlies na de overgang optreedt. Dat is bij een op de tien vrouwen het geval.

Geen duidelijke reden

Bij de laatste groep, de helft van alle vrouwen die na hun menopauze bloed verliezen, is er geen duidelijk aanwijsbare reden te noemen. Waarschijnlijk is het laagje slijmvlies in de baarmoeder en vagina kwetsbaarder geworden door de overgang, waardoor het sneller bloedt. Als er geen oorzaak wordt gevonden voor het bloed, is het meestal niet schadelijk. Het kan alleen vervelend zijn; maar inlegkruisjes bieden dan uitkomst.

