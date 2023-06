‘Brain fog’ of vergeetachtigheid tijdens de overgang komt vaak voor (en dit doe je ertegen)

Niet op een woord komen, een ruimte binnenlopen en spontaan vergeten waarvoor je was gekomen of om de haverklap je sleutels kwijtraken: als je in de overgang bent, kan die vergeetachtigheid alles te maken hebben met je hormonen.

Vergeetachtigheid door de overgang

Volgens Dr. Heather Hirsch, hoofd van de Menopause and Midlife Clinic van Harvard, is het zogeheten ‘brain fog’ een van de minst bekende symptomen van de overgang. Ze noemt dat opvallend, want vergeetachtigheid komt juist veel voor. Dat blijkt onder andere uit een studie uit 2022, waarbij 404 vrouwen in de overgang werden onderzocht. Bij vrouwen die tijdens hun overgang depressieve gevoelens en een lager libido ervoeren, was er een verband met een verminderde cognitieve werking van de hersenen. Uit dit onderzoek van Brigham and Women’s ­Hospital en Harvard Medical School blijkt dat vooral vrouwen die al een paar jaar niet meer menstrueren, last hebben van die vergeetachtigheid.

Laag oestrogeenniveau

Dr. Hirsch, die terugblikt op het onderzoek, benoemt een lager oestrogeenniveau als mogelijke oorzaak hiervan. Hoewel dit niet honderd procent zeker is, zou het volgens haar een logische verklaring zijn.

Tips tegen hersenmist

Heb je last van brain fog? Dr. Hirsch vertelt dat je aan dat overgangsbrein gelukkig zelf iets aan kunt doen. Probeer genoeg slaap te krijgen, kom in beweging, probeer je depressieve gevoelens te tackelen (met behulp van therapie of medicatie), blijf rustig als je iets even niet weet, en schrijf zoveel mogelijk op om te onthouden. Succes!

Bron: Harvard Medical School