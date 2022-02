Dit is de invloed van de pil op de overgang

En wat voor effect heeft de pil blijven slikken tijdens de overgang?

De anticonceptiepil

De anticonceptiepil geeft hormonen af die de eisprong uitstellen en het slijm in de baarmoederhals verdikken, zodat zaadcellen er minder goed langs kunnen. Veel vrouwen gebruiken de pil ook om hun menstruatie te kunnen plannen en dat komt natuurlijk op elke leeftijd goed uit. Toch komt er een leeftijd waarop we moeten stoppen met het slikken van de pil.

De pil en de overgang

Opvliegers, hartkloppingen en (nachtelijke) zweetaanvallen zijn typische symptomen van de overgang, maar ook een onregelmatige menstruatie. Als je tijdens de overgang de pil blijft slikken, merk je deze symptomen alleen op in de stopweek. En dat klinkt natuurlijk wel fijn (wie wil er nou ‘s nachts badend in het zweet wakker worden?), maar dat valt eigenlijk best tegen. In de stopweek is je lichaam vrij van de hormonen die je met de pil binnenkrijgt en dan kun je alsnog last krijgen van al deze symptomen. Kun je wel wat tips gebruiken om met de overgang om te gaan? Die vind je hier.

Stoppen met de pil op je 52e

Los van het uitstellen van de overgang, heeft het op latere leeftijd doorslikken van de pil nog meer risico’s. Zo verhoogt het de kans op trombose en borstkanker. De leeftijd die wordt aangeraden om te stoppen met de anticonceptiepil is 52.

Vruchtbaarheid

Pas als je een jaar niet meer ongesteld bent geweest tijdens de overgang, ben je niet meer vruchtbaar. En hoewel de menstruatie tijdens de overgang onregelmatig is, kun je dus nog wel zwanger raken. Als je de pil door blijft slikken, heb je maandelijks nog een ‘kunstmatige’ menstruatie. De hormonen zorgen ervoor dat je blijft menstrueren in de stopweek en daardoor kun je niet met zekerheid zeggen wanneer echt je laatste menstruatie is geweest. Er zijn anticonceptiemethoden die je wel kunt blijven gebruiken tijdens de overgang. Dit zijn methoden zonder hormonen, zoals een koperspiraaltje of zaaddodende gel.

De invloed van de pil op de overgang

Mensen denken weleens dat de pil de overgang uitstelt, maar dat is niet zo. De invloed die de anticonceptiepil op de overgang heeft is dat de symptomen worden onderdrukt, waardoor je niet weet of je in de overgang zit. Als je rond je vijftigste stopt met het slikken van de pil, beleef je de overgang gewoon zoals moeder natuur het heeft bedacht.

Als je wilt overstappen op andere (hormonale) anticonceptie of wilt beginnen of juist stoppen met de pil, dan is het altijd verstandig dit eerst te overleggen met je huisarts.

