Helaas: vrouwen kunnen slechter tegen alcohol (en na de overgang al helemaal)

Waar je vroeger misschien moeiteloos het hele weekend in de kroeg kon hangen, verlang je nu wellicht al na drie wijntjes naar je warme bedje. Als je ouder wordt kun je minder goed tegen alcohol en als vrouw sta je sowieso al een paar punten achter. Het leven kan oneerlijk zijn, hè?

Waarom vrouwen (in de overgang) minder goed tegen alcohol kunnen

Huisarts en Libelle-vlogger Rutger Verhoeff legt uit dat dit komt omdat vrouwen vaak kleiner zijn dan mannen. Bovendien hebben ze ook nog eens minder lichaamsvocht dan mannen en meer vetmassa. “Een eenheid alcohol verdeelt zich bij vrouwen over minder lichaamsvocht en meer lichaamsvet.” De alcohol gaat lekkerder op vetcellen en hierdoor word je sneller dronken. Na de overgang hebben vrouwen nóg minder lichaamsvocht, hierdoor kan het dus gebeuren dat je steeds minder goed tegen een drankje kunt.

Ook hebben vrouwen minder capaciteit om alcohol af te breken, vertelt hij. “Alcohol wordt afgebroken door het enzym alcohol-dehydrogenase, dat voornamelijk in je maag zit. Vrouwen hebben minder van dit enzym.”

De kater komt eerder

Positief is dat je dus sneller de prettige effecten van alcohol ervaart (lees: op de bar staat te dansen, terwijl je de allerhoogste noten van Celine Dions ‘My heart will go on’ moeiteloos haalt). Minder fijn is dus die vreselijke kater, waarvan je dus helaas sneller last hebt dan een man.

Het beste wat je dus kunt doen is die dry January gewoon nog even doortrekken. Al snappen we ook dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is.

