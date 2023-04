Hoe merk je een oestrogeentekort?

Sinds de puberteit regelen twee hormonen de vrouwelijke cyclus: oestrogeen en progesteron. Waar die laatste je baarmoeder klaarmaakt voor het innestelen van een bevrucht eitje, zorgt oestrogeen voor het rijpen ervan.

Oestrogeen

Oestrogeen is in feite de verzamelnaam van vrouwelijke hormonen die de productie van endorfinen (gelukshormonen) beïnvloeden. Ze hebben invloed op je stemming, slaap, seksueel gedrag, pijn én je eetgedrag. Een dominante groep hormonen dus, waarvan een teveel kan leiden tot stemmingswisselingen, gewichtstoename en ongemak tijdens de menstruatie. Ook een tekort is allesbehalve prettig.

Symptomen oestrogeentekort

Vaginale droogheid

Vermoeidheid

Gewichtstoename

Haarverlies

Depressie

Slapeloosheid

Een droge huis

Terugkerende blaasinfecties

Oorzaken van een oestrogeentekort

Een tekort aan oestrogeen betekent niet per se dat je in de overgang bent beland. Om het hormoon aan te maken, moet je weliswaar ovuleren, maar het uitblijven van de ovulatie kan verschillende oorzaken hebben. Ben je bijvoorbeeld aan de pil? Heb je een vorm van PCOS? En heb je eigenlijk wel een gezond voedingspatroon?

Ook als je wel ovuleert, kun je last hebben van een tekort aan oestrogeen, bijvoorbeeld omdat je rookt, te weinig eet of gestrest bent. Natuurlijk kan de overgang ook wél een reden zijn van je al dan niet plotselinge opvliegers en droogheid. Ga altijd naar de huisarts of gynaecoloog om erachter te komen waar je klachten precies vandaan komen.

