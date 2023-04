Lijd je aan PMS, AD(H)D, autisme of depressies? Dan heb je wellicht meer last van de overgang

De overgang is een periode van verandering in je hormonen, zo vertelt Dorenda van Dijken, als gynaecoloog verbonden aan het OLVG in Amsterdam. “Vrouwen die gevoelig zijn voor hormoonwisselingen merken dit soms al als ze nog een menstruatiecyclus hebben.”

Mentale gezondheid

Vrouwen die bijvoorbeeld kampen met PMS of PMDD, hebben aantoonbaar meer last van de overgang. Waar premenstrueel syndroom zich uit in klachten als gevoelige borsten, hoofdpijn of stemmingswisselingen, ervaren vrouwen met PMDD voorafgaand aan de menstruatie een persoonlijksheidsverandering met mogelijk depressieve gevoelens, extreme agressie en soms zelfs suïcidale gedachtes. “Deze klachten versterken zich in de overgangsfase”, licht Van Dijken toe.

Depressie

En daar blijft het niet bij. Ook vrouwen met ADHD, ADD, autisme of bipolaire stoornissen zijn gevoeliger voor psychische klachten tijdens de overgang. Net als vrouwen die een voorgeschiedenis hebben met depressie. “Zij hebben twee tot vier keer zo’n grote kans om rondom de overgang weer een depressie te krijgen”, aldus Van Dijken.

Symptomen

“Psychische symptomen uiten zich vooral in stemmingswisselingen, veroorzaakt door opvliegers, nachtzweten en vermoeidheid. Dat is echt het domino-effect”, vervolgt ze. Ook geheugenklachten zijn niet zeldzaam, en zijn vaak te linken aan vermoeidheid door slaaptekort. Al kan zo’n ‘overgangsbrein’ ook worden veroorzaakt door de overgang zelf.

Praat erover

Van Dijken heeft dan ook een belangrijke tip voor iedereen. “Maak het bespreekbaar, blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp, want er zijn oplossingen.”

In onderstaande video leggen journalist en bladenmaker Jozé Rozenbroek en gynaecoloog Dorenda van Dijken uit hoe het zit met psychische klachten en de overgang.