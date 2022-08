De menopauze, niet te verwarren met de overgang, is de laatste menstruatie. Oftewel: je bereikt de menopauze als je twaalf maanden niet ongesteld bent geweest. De laatste menstruatie valt meestal in het begin van de tweede helft van de overgang.

Voor elke vrouw voelt de menopauze anders. Niet zo gek, want ieder lichaam en iedere hormoonhuishouding is anders. Wat vrouwen volgens onderzoek allemaal gemeen hebben, is slaapgebrek.

Langer dan een maand per jaar geen slaap

Voor het onderzoek werden tweeduizend vrouwen in de menopauze onderzocht op hun klachten. Daaruit bleek dat zij per nacht gemiddeld twee uur en 36 minuten minder slapen dan vrouwen die niet in de menopauze zitten. Dat betekent dat zij 5,5 week per jaar wakker liggen door klachten veroorzaakt door de menopauze.

De schuld van de hormonen

Volgens de onderzoekers zorgen de hormoonschommelingen voor een verstoorde slaap, en zorgt de verstoorde slaap ook weer voor meer hormoonschommelingen. Een vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt, dus.

Symptomen menopauze

Onderzoek naar de boosdoeners van een slechte nacht laat zien dat zeker 82 procent van de deelnemers een verhoogde en schommelende lichaamstemperatuur heeft. Daarnaast heeft 61 procent last van nachtzweten, kan 41 procent de slaap niet vatten en kampt 23 procent met hartkloppingen.

Bron: Daily Mail