Onderzoek wijst uit: ruim de helft van de vrouwen in de overgang heeft daar last van op het werk

Ruim de helft van de vrouwen in de overgang heeft daar last van op het werk. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door het CBS en TNO. Daaraan deden 4500 vrouwelijke werknemers mee tussen de 40 en 75 jaar. Ruim 700 van hen hadden overgangsklachten.

Overgangsklachten op het werk

Hieruit is gebleken dat vrouwen onder werktijd vaak last hebben van pijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Een derde van de ondervraagden ervaart ook regelmatig ongemakkelijke situaties door opvliegers, stemmingswisselingen en doorlekken.

Geen steun

Niet gek dat het hierdoor soms lastig is om goed te blijven functioneren op de werkvloer. Maar steun vanuit de leidinggevende en de bedrijfsarts is er vaak niet, terwijl hieraan wel behoefte is. 57% van de vrouwen zou die steun graag willen.

Ziekmeldingen en burn-outs

Een klein deel, zo’n 2% van de vrouwen, heeft zich weleens ziek gemeld omdat ze zeer veel last hadden van overgangskwalen. Daarnaast komen burn-outklachten vaker voor bij vrouwen in de overgang dan bij vrouwen die dat niet zijn.

Menstruatieverlof

Niet alleen de overgang, ook menstrueren kan veel invloed hebben op je geestelijke en lichamelijke welzijn én je werk. Daarom is in Spanje onlangs een menstruatieverlof ingesteld.

Mannen in de overgang, we kunnen het ons bijna niet voorstellen. Maar zou er in dat geval al een oplossing of medicijn voor de overgang zijn? We vroegen het vijf vrouwen:

Bron: ANP