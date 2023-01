Volgers steken Bridget Maasland hart onder de riem na sombere Insta-post

Onder een foto van zichzelf, waarop haar gezicht – heel toepasselijk – in zowel licht als schaduw is gehuld, vertelt Bridget over haar ervaringen in de perimenopauze. Oftewel: het voorstadium van de overgang.

Donkere gedachtes

‘Soms, als ik in het licht sta, denk ik dat er nooit meer donker komt. En dan ineens, van het ene op het andere moment, overvalt het donker me’, schrijft Bridget. De presentatrice is erg open over de mentale struggles waar ze al sinds haar tienerjaren mee kampt. ‘Gek eigenlijk’, vindt ze. ‘Want ik heb sinds mijn elfde maandelijks last van extreme menstruatiepijnen en donkere ge-dachtes. Zo erg, dat ik vroeger niet naar school kon tijdens mijn periode.’

Nog veel winst te behalen

Het is vooral het onvoorspelbare waar Bridget mee worstelt. ‘Nu ik in de perimenopauze zit, is alles onregelmatig, en dus overvalt de pijn en somberte me helemaal vanuit het niets’, deelt ze met haar 360.000 volgers op Instagram. En dat komt regelmatig slecht uit, want de buitenwereld is slecht ingericht op de hormonale fluctuaties waar vrouwen gedurende de maand mee te maken krijgen. ‘Jammer dat er in de huidige maatschappij nog steeds weinig rekening wordt gehouden met onze cyclus’, luidt haar kritische noot. ‘We zijn namelijk op verschillende dagen in onze cyclus veel productiever, scherper, krachtiger en creatiever. Daar valt nog veel winst te halen’, besluit ze haar post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 15 Jan 2023 om 11:35 PST

‘Je bent mooi en krachtig’

Bridget wordt door haar trouwe volgers veelvuldig geprezen om haar openhartigheid over dit – nog altijd – taboeonderwerp. ‘Top post! Bedoel, niet fijn, die somberte. Maar je snapt wat ik bedoel’, klinkt het uit de mond van Marieke Elsinga, die de laatste tijd zelf ook het één en ander met haar gezondheid te stellen heeft. ‘Je bent mooi en krachtig’, schrijft een andere volger. ‘Geef toe aan je tijdelijke zwaktes, want de boog kan niet altijd gespannen staan.’ Ook mannen vinden de boodschap van Bridget een belangrijke. ‘Heel goed dat je dit deelt’, vindt Jim Bakkum.

Gedeelde smart

Eerder praatte Bridget in een podcast al openlijk over haar perimenopauze. “Wat ben je als vrouw nog waard?” vroeg ze zich hardop af, nadat in het ziekenhuis was gebleken dat ze in de overgang begon te raken. Toch vindt ze het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te ma-ken. “We zijn al snel zeikwijven, maar we praten als vrouwen ook niet onderling over de over-gang. Terwijl: gedeelte smart is halve smart, denk ik dan maar.” Daar sluiten we ons bij aan.

Bron: Instagram