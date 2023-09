De portemonnee van Maria (69): “Na mijn scheiding stond ik te bibberen als ik moest pinnen”

De portemonnee van...

Naam: Maria

Leeftijd: 69

Woonplaats: Geldrop

Beroep: Gepensioneerd

Aantal werkuren per week: 0

AOW: € 1379

Pensioen: € 227

Overige inkomsten (huur- en zorgtoeslag): € 436 Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 578

Gas, water, licht: € 133

Gemeentelijke belastingen: € 53

Verzekeringen: € 100

Boodschappen: € 250

Kleding: € 20

Openbaar vervoer en auto: € 77

Telefoon: € 31

Internet en tv: € 63

Overige abonnementen: € 29

Huisdieren: € 50

Uitstapjes: € 30

Vakantie: € 0

Overige uitgaven: € 300 (planten, cadeautje voor zichzelf of voor anderen, spullen voor in huis)

Totaal uitgaven: € 1714 Spaarbedrag per maand: 300 Spaarsaldo: € 15.000 Schulden: € 0

Je bent gepensioneerd. Wat deed je voor werk?

“Ik werkte mijn hele leven in de zorg. Met ouderen, gehandicapten en kinderen. Zorgen voor anderen zit gewoon in mij, ik vind het heerlijk om met mensen te werken. Toch mis ik mijn werk niet nu ik met pensioen ben. Ik vind het heerlijk om te doen en laten wat ik wil en doe veel vrijwilligerswerk.”

Je betaalt relatief weinig huur. In wat voor huis woon je?

“Ik woon in een eengezinswoning met vier slaapkamers. Na mijn scheiding, 27 jaar geleden, kwam ik hier terecht met mijn kinderen. Toen zij uit huis gingen, ging ik naar de woningstichting en zei dat ik wel wilde ruilen met een gezin dat in een kleiner huis woonde. Daar wilden ze niet aan meewerken, dus toen heb ik besloten om in het huis te investeren en er echt mijn eigen plek van te maken. Mijn huis is mijn kasteel, zeg ik altijd. Het is heel belangrijk voor me.”

Als pensionado heb je tijd om mooie reizen te maken, maar jij geeft geen geld uit aan vakanties. Waarom niet?

“Ik heb een fobie: ik durf niet ver van huis. In mijn eigen dorp onderneem ik van alles en vind ik het leuk om te rijden, maar zodra ik daarbuiten kom stokt mijn adem en breekt het zweet me uit. Ik krijg paniekaanvallen van de gedachte dat ik niet zomaar naar huis kan, bijvoorbeeld omdat ik in een file sta. Ook met de trein gaan durf ik niet. Ik heb er al veel hulp voor gehad, maar echt beter wordt het niet. Dat is moeilijk voor mijn kinderen en kleinkind, want ik ga nooit bij ze op bezoek. Gelukkig komen ze wel bij mij.”

Heb je weleens financiële zorgen gehad?

“Na mijn scheiding is er een tijd geweest dat ik stond te bibberen als ik moest pinnen omdat ik bang was dat er geen geld meer op de rekening stond. Mijn ex-man betaalde geen alimentatie, dus het was moeilijk om rond te komen met twee kinderen. Ik had waarschijnlijk wel recht op de Voedselbank, maar daar was ik te trots voor. Het was krap, maar we hebben het gered.”

Inmiddels heb je een mooie spaarrekening.

“Dankzij de zuinigheid van mijn moeder. Ze lette haar hele leven heel goed op haar geld, daardoor heb ik nu een mooi bedrag op de bank en kon ik een autootje kopen. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar vind het ook jammer dat mijn ouders niet zelf van hun geld hebben genoten. Leef! Dat doe ik nu wel.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Ik word blij van bloemen en laatst heb ik mooie oorbellen en een ketting voor mezelf gekocht. Het meest gelukkig word ik van geven aan anderen. Ik doneer niet aan goede doelen, dat blijft toch allemaal aan de strijkstok hangen, maar ik maak graag mensen in mijn omgeving blij. Als ik in het dorp een kind in zo’n speelauto zie zitten, dan vraag ik de ouders of ik er een muntje in mag gooien. Toen ik laatst met mijn schoonzus ging winkelen, heb ik als cadeautje haar kleren afgerekend.”

Koop je zelf vaak nieuwe kleren?

“Ik werk als vrijwilliger in een non-profit tweedehands kledingwinkel. Als dank voor de hulp mag ik iedere maand tien kledingstukken uitkiezen, dus mijn kast is propvol. Daarom heb ik nu een nieuwe regel bedacht: als ik een kledingstuk meeneem, moet ik iets anders wegdoen. Als ik iets nieuws koop, is het altijd in de opruiming.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

“Doe de vaatwasser weg. Dat heb ik gedaan, want als je alleen bent heb je niet zoveel vaat en het gaat stinken als je het de hele week opspaart. Ik kook water voor de afwas in de waterkoker en wat ik overhoud doe ik in een thermosfles. Dat scheelt echt veel water. Verder weet ik precies wanneer de kortingsstickers geplakt worden in de supermarkt en dan ben ik er als de kippen bij.”