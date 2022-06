Haal maar veel lekkers in huis, want ik kom morgenavond al, appt Rosita. We hebben afgesproken voor zaterdag, dus ik ben even in de war. Zondagmiddag ga ik pas naar huis, dus als jij nog een afspraak wil maken met die hotshot van je, dan is dit je moment. Ik moet ervan lachen, hardop. Fae kijkt me verbaasd aan. Ik stuur het gelijknamige nummer van Karen Young terug, aangevuld met emoji’s van twee dansende flamencomeisjes. Zonder dat ik het doorhad, loert Fae ondertussen mee op mijn telefoon.

“Hotshot, mam? En die emo’s joh, echt...”

“Wat is daar nou mis mee?” vraag ik verongelijkt. “Twee feestende vriendinnetjes zijn dit toch? Ik vind ze wel gezellig.”

“Wacht”, zegt Fae, “als je feest wil, heb ik wel leuke stickers voor je.”

“Stickers?”

En ploep-ploep-ploep daar stromen de plaatjes mijn app al binnen. Vreemd afgesneden fotootjes van meisjes met enorme hoofdtooien, oude mannen met slippers in hun handen en poesjes op twee poten.

“Hahaha! Wat is dit nou weer voor iets? Ik ben bijna vijftig, dan ga ik toch geen stickers sturen naar Rosita.”

“Wel, joh, is toch lachen. Kan Rosita vast wel waarderen”, denkt Fae. “Ik heb ook heel veel seksstickers. Wil je die ook?”

Ik wil uit principe al nee roepen, maar ik ben toch benieuwd wat mijn puberdochter allemaal op haar netvlies krijgt. “Laat maar zien op jouw telefoon, want ik hoef die troep niet op de mijne.” Met een grote smile laat Fae me de meest ranzige plaatjes zien.

“O, en deze!” grinnikt ze en duwt een plaatje van een piemel op een bastognekoek onder mijn neus. ‘Lulkoek’ staat erbij in dikke witte letters. Een klein lachje kan ik niet onderdrukken en dat is voor Fae aanmoediging genoeg om er toch een paar naar me te sturen.

“Stop!” lach ik, “Genoeg zo. Ik gooi ze meteen allemaal weg.”

“Mag ik nog even naar Anna?” vraagt Fae na haar spamronde.

“Een uurtje mag wel”, antwoord ik.

En weg is ze. Ik ben blij dat het weer een beetje gezellig is tussen ons. Ze bleef zo drammen over dat skatefestival waar ze dit weekend naartoe wil, dat ik haar echt even heel duidelijk moest maken wie hier de baas is. Dat is niet goed voor de sfeer, maar wel voor haar opvoeding. In dat soort situaties mis ik wel Pim die zijn vaderrol pakt. Het lijkt me makkelijker als je elkaar kunt bijvallen op zo’n moment.

Heb je nou meteen een afspraakje gemaakt? checkt Rosita.

Nee, nee, was even met Fae bezig, verdedig ik. Maar leuk dat je twee nachten komt. Echt gezellig!

En ga je ’m nog zien, denk je? Geen opgever, die vriendin van mij.

Nee joh. Ik weet ook even niet wat ik er allemaal mee moet. Er is van alles gebeurd op school en hij geeft wisselende signalen. Heb ik toch allemaal geen zin in, zeg.

De afgelopen dagen hebben we gewoon samengewerkt, Laurens en ik. Niks aan de hand, maar ook geen spanning. Verbunt laat niks los over het onderzoek en Laurens vraagt ook nergens naar. Hem uitnodigen voor een drankje in de stad voelt nu niet goed, dus ik ga vol voor een vrouwenweekend.

Ik log in op mijn bankapp en zie dat ik nog maar 396 euro heb. En dan is het pas net juni. Dus al zou ik willen, ik kan helemaal niet in een bar hangen. Pim heeft weer zijn bijdrage voor Fae niet betaald, terwijl ze over twee weken op kamp gaat met school. Ik stuur hem meteen een reminder via de app.

Pim, je dochter gaat op kamp met school en dat kost 95 euro. Ze heeft ook nog een slaapzak nodig. Maak jij jouw bijdrage svp over?

Het bericht blijft op één vinkje steken.

Een klein beetje hengelen bij Laurens kan ik toch niet laten, zo blijkt, want ineens zie ik mezelf het nummer First we take Manhattan van Jennifer Warnes naar hem sturen.

Jij nog vakantieplannen? Stuur ik erachteraan. Ik zou wel wil naar Berlijn willen.

Hij leest ’m meteen en schrijft: Is dit een uitnodiging, Sanna? Gevolgd door een smiley. Zie je, hij stuurt ook geen stickers.

Ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik laat het hier maar weer bij.

De volgende middag belt Rosita lekker op z’n Rosita’s aan. Dat is drie keer op volle kracht, zodat meteen de hele galerij weet dat ze er is. Na een stevige knuffel en een dikke kus grabbelt ze wat in haar tas.

“Ik heb wat lekkers voor je meegenomen, lieffie!” lacht ze.

“Dat hoopte ik al”, antwoord ik, denkend aan mijn lege bankrekening en nog legere vriezer.

Uit haar tas trekt ze twee doosjes tevoorschijn. Een roze en een paarse. Ik kijk haar verbaasd aan.

“Voor als die stakker het laat afweten, mop. Je moet altijd goed voor jezelf zorgen, weet je.”

Ik kijk naar de pakjes in haar hand en zie dat het twee verschillende vibrators zijn. Ik proest het uit.

“Ehhm, dank je... denk ik?”

“Die roze is Luz. Is mijn favoriet. Luistert altijd, zeurt nooit, zegt nooit af, ideaal bij hoofdpijn ook en je valt er goed van in slaap. Zachtaardig en hartstikke betrouwbaar.”

We staan te gieren in de gang.

“En deze ken ik niet, maar daar las ik zoveel goeds over op de site, dat ik die er ook maar bij gedaan heb voor je. Is toch persoonlijk, hè, zoiets.”

“Wat hou ik toch van je, Roosje”, zeg ik en geef haar een kus op haar wang.

“Waar is Fae?”

“Bij Anna natuurlijk, haar tweede thuis. Maar ze heeft beloofd dat ze er straks is voor het eten. Ik wil zo curry maken. Nu eerst even zitten, goed? Wil je thee of wil je wijn?”

En weer duikt haar hand in haar tas en hup, daar houdt ze een fles rood in de lucht.

“We gaan er een heerlijk weekend van maken, lieverd!” lacht Rosita. En dat wordt het.

Hieronder luister je alle muziek die je terugvindt in de hoofdstukken van De Stagiair.