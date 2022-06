Het mooie van zo’n wijde skatebroek is dat je niks ziet en overal makkelijk bij kunt. Recht over het midden voel ik zijn keiharde pik. Langs de krulletjes onder zijn navel glijdt mijn hand naar beneden. Krachtig en warm ligt zijn schacht in mijn hand. Het huidje zijdezacht. Een opmerkelijk fenomeen vind ik dat. Maar dit is geen tijd voor verwondering. Laurens beweegt zijn bekken lustig op en neer, mijn hand gaat in hetzelfde ritme mee.

“Geef me je mond”, kreunt hij.

Ik schuif mijn mond naar de zijne, maar hij duwt mijn hoofd zachtjes naar beneden. Hij trekt zijn broek open en ik zak op mijn knieën. Zijn lust staat fier overeind. Wat is hij groot van dichtbij. Mijn lippen proeven zijn zout. Veel werk heb ik er niet aan, want in drie teugen is het gedaan.

“Ohhhh Sanna!” roept hij net iets te hard. Laurens aait door mijn haar en trekt me naast zich. Net zo vingervlug als hij ’m opentrok, knoopt hij nu zijn broek weer dicht.

Ik geef hem een kus op zijn wang, al is het maar omdat ik me anders geen houding weet te geven.

“Was fijn”, zegt hij beslist. “Voor jou ook?”

Ik knik. Mijn lijf gloeit nog na. Potver, wat heb ik aanraking gemist. Het liefst zou ik nu tegen zijn schouder in slaap vallen.

“Eh, zullen we maar-”

“Ja, ik moet ook gaan”, maakt Laurens mijn zin af. Hij slaat zijn armen om me heen, en geeft een kusje op mijn voorhoofd. Dat zijn mijn lievelingskusjes.

“Je bent een schatje, Sanna. Ben blij met jou.”

Ik hijs de boel weer recht en grabbel naar mijn telefoon. Twee oproepen van Rosita gemist. Shit!

Fae wilde per se naar Pim vanavond appt ze.

Ik heb je gebeld om te overleggen, maar u were busy baby ;-). Kon haar niet tegenhouden, dus toen we thuis waren is ze gegaan.

Arrghhh! Shit shit shit.

“Wat is er?” vraagt Laurens, maar ik wil hem niet vermoeien met mijn familiegedoe.

“Oh, niks, iets met Fae.” Ineens verandert de felheid in zijn blik.

“Wat dan?”

“Eh, nou, ze doet niet wat ik zeg. Ik moet gaan nu. Bel je later, oké?”

“Tuurlijk schatje”, zegt Laurens en hij geeft me een zoen. Zijn tedere reactie kalmeert me. Voor even dan, want op de fiets word ik weer woest. Hoe lang ben ik nou weggeweest? Een uur of twee hooguit. En waarom zijn Fae en Rosita dan alweer thuis? En waarom wil ze per se naar Pim? Zouden ze dat samen bekokstoofd hebben? Of heeft Pim haar onder druk gezet? Hij is ertoe in staat hoor, die vuile...

Normaal houd ik me keurig aan de verkeersregels - zeker als docent vind ik dat ik het goede voorbeeld moet geven - maar nu pak ik toch echt mijn telefoon tijdens het trappen. Ik bel Fae, maar krijg meteen haar voicemail. Dan bel ik Rosita maar.

“Schatje, hoe was het?” vraagt ze vrolijk.

“Ik kom er nu aan”, antwoord ik. “Ik vind het echt niet oké dat Fae naar Pim is. Ik kan haar nu ook helemaal niet bereiken. Hoe ging het dan?”

“Kom eerst maar naar huis, dan hebben we het er zo over.”

“Een kwartiertje nog, tot zo.”

“Rustig aan schatje”, sommeert Rosita. “Tot zo.”

Zei Laurens nou ‘ik ben blij met je?’ Hij was wel lief net, en geil was het ook. Het duizelt me, merk ik, alle indrukken door elkaar. Maar blij met me? Zijn ‘we’ dan iets? Dit moet ik absoluut nog even met hem bespreken.

Thuis staat Rosita me al op te wachten in de deuropening.

“Hoe was het? Heb je genoten met je lover?” lacht ze.

“Ja, zeker”, zeg ik, “Maar ik wil nu eerst weten hoe het met Fae zit. Dan vertel ik je straks alle details.”

“Is goed, kom zitten. Ik heb al lekker een wijntje voor je ingeschonken. Even bijkomen, lieffie.”

Rosita vertelt hoe Fae uiteindelijk per se in Den Bosch wilde winkelen en helemaal niet een andere kant op te bewegen was. Ze wilde slechts één shirtje en een donut, dat vond Rosita ook wel vreemd. Toen ze uit de paskamer kwam, zei ze dat Pim had gebeld omdat-ie haar zo miste.

“Sorry, maar dat geloof ik gewoon niet”, zeg ik. “Dat is echt niks voor Pim, en al helemaal niet na die toestand met die hack op school. Hij en ik mogen niet eens contact hebben, dus dan kan hij toch helemaal niet rechtstreeks naar Fae bellen?”

“Of juist wel”, denkt Rosita.

“Ik bel Pim.” Meteen voicemail. Ook bij Fae, wanneer ik haar opnieuw bel.

De tranen springen in mijn ogen. “Wat een rotzooi!” jammer ik.

“Ik snap het, lieverd. En sorry dat ik haar heb laten gaan. Ik wilde met je overleggen, maar ik kon je dus niet bereiken. En eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe ik haar anders had moeten tegenhouden, hoor. Ze had haar rugzak razendsnel ingepakt en keek helemaal blij. Je weet hoe ik over Pim denk, maar hij is wel haar vader, hè. Ze leek zich echt te verheugen om hem weer te zien.”

“Is ook zo”, snotter ik.

“We proberen het straks nog een keer”, stelt Rosita voor. “Vertel me nu eerst eens over je lover.”

Ik neem een grote slok wijn, en nog een, en voel de blos op mijn wangen gloeien wanneer ik vertel over de romantische picknick die Laurens organiseerde, het kleed dat ik vergeten ben mee terug te nemen, mijn goddelijke orgasme in het gras en hoe ik sinds jaren weer een piemel heb geproefd. Rosita hangt aan mijn lippen en klapt in haar handen van vreugde.

“Ik ben zo blij voor je, sweetie!” roept ze. “En trots ook, dat je gewoon weer geniet. Dat je dit jezelf gunt.”

“Ja”, zeg ik, “maar ik denk dat dit de laatste keer was, hoor, want dit lukt toch toch niet zo, als Fae meteen rebels gaat doen als ik een keertje op pad ben.”

“Schatje, het is zoals Frankie zegt. Relax en live those dreams.”

“Maar Frankie zingt ook don’t do it”, zeg ik.

“Zo kun je alle lol wel uit het leven slaan”, zegt Rosita fel.

Trrrr. Trrrrr. Trrrrrr.

Het is Pim.

“Jij belde?”

“Ja, waarom is Fae bij jou?” zeg ik boos. “Ik ben er niet van gediend dat jij samen met haar afspraken maakt, dat moet je echt met mij regelen.”

“Ho ho, Fae is niet hier.”

“Huh?”

“Is ze niet bij jou dan?” vraagt Pim, nu ook boos.

“Nee! Ze zei tegen Rosita dat ze naar jou ging en ze neemt haar telefoon niet op!” gil ik.

“Jezus, Sanna!”

Ik kijk naar Rosita en zie dat ook zij tranen in haar ogen heeft. Wat nu?

