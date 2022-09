De Stagiair - hoofdstuk 38: “De deurbel gaat, twee agenten kijken me indringend aan”

Duizend vragen. Ik zie op Pims telefoon een bericht dat over Laurens lijkt te gaan. Wat dan? Is het echt Laurens? Er zijn vast meerdere Verschies. En van wie is dat nummer? Ik pak mijn telefoon om Laurens te bellen, maar herinner me de waarschuwing van Van Rijn. Alleen lichtvoetig contact en zo gewoon mogelijk doen. Toch maar een liedje sturen dan. Ik merk dat ik contact wil uitlokken.

Miss You wordt het, van The Rolling Stones.

Net wanneer ik Van Rijn wil bellen over mijn bevindingen, gaat de deurbel. Twee agenten kijken me indringend aan. Ze stellen zich voor als Saskia en Gerben. Zij staat wijdbeens en heeft een op het eerste gezicht warme blik, hij draagt wat sporen van het goede leven mee op zijn armen en buik.

“Mogen we binnenkomen?” vraagt Gerben. Hun achternamen heb ik niet meegekregen en die kunnen me nu ook weinig schelen.

“Tuurlijk, ja, kom verder.”

Ze kijken rond en om oordelen te voorkomen zeg ik gauw dat dit het huis van Pim is.

“Hij is de vader van Fae en mijn ex. Koffie?”

“Water, alstublieft”, vraagt Saskia. Gerben krijgt automatisch hetzelfde.

“Waar is Pim nu?”

“Fae zoeken, met een paar mannen uit de buurt.”

Om aan de eettafel te kunnen zitten, veeg ik de stapels, muntjes en pennen allemaal naar een hoek. Pims telefoon leg ik onopvallend, maar wel bewust, in het zicht.

Saskia voert het woord en Gerben noteert, een opvallende maar fijne rolverdeling. Ik vertel alles wat ik weet, en huil weer wanneer ik niet kan vertellen welke kleding Fae droeg en in welke gemoedstoestand ze van huis vertrokken is. Ik heb die scheiding zelden zo vervloekt als op dit moment. Want jeetje, wat voel ik me een slechte moeder dat ik mijn dochter niet heb gezien of gesproken voordat ze de deur uit ging. Had ik haar maar even gebeld of nog beter, gefacetimed. Normaal doe ik dat ook altijd, maar nu was ik zo druk met Laurens en die gekke van Rijn die mijn spullen in beslag kwam nemen, dat ik er niet aan dacht.

“Is er nog meer dat wij moeten weten?” vraagt Gerben.

“Nee wacht even, Ger”, zegt Saskia. “Vertel eens, wat voor meisje is Fae?”

“Een klassieke puber”, lach ik. “Vooral veel met zichzelf bezig, en haar beste vriendin Anna. En laatst had ik wel het idee dat ze verliefd was, of een jongen leuk vond. Ze is laatst een keer stiekem met haar vriendin naar een skatefestival gegaan, ook toen ze hier bij Pim was. Ik heb haar moeder al gevraagd of ze iets weet, maar helaas. En Anna is gewoon thuis nu.”

“Hadden jullie veel ruzie?”

“Nee, nauwelijks eigenlijk. Alleen af en toe wat gekat en gekibbel. En we zouden nu naar Friesland gaan.”

Saskia en Gerben kijken elkaar aan, en dan naar mij.

“En uw band met de vader, hoe is die?”

Ik vertel over de ruzies, het onderzoek op school, de actie van Van Rijn en zelfs over het appje op Pims telefoon. Een spraakwaterval ben ik, en Gerben schrijft driftig mee. Weer moet ik huilen, en Saskia biedt me een strak gevouwen papieren zakdoek aan. Blijkbaar dragen ze die altijd bij zich voor de emotionele gevallen.

“Ik ben gewoon zo bang”, zucht ik.

Trrrr! Trrrr!

Ik veer op en pak meteen mijn telefoon uit mijn broekzak. Het is Rosita.

“Schat, ik zit hier nu met twee agenten. Fae is nog steeds niet thuis”, zeg ik snel.

“Oké, bel me later ja?”

“Is goed.”

“Hou vol lieverd, het komt goed. Echt!”

“Eh, ja, hoe gaan we nu verder?” vraag ik. “Hebben jullie nog iets nodig, bellen jullie versterking? Ik wil nu zelf graag ook gaan zoeken.”

“Bel voor de zekerheid alle ziekenhuizen in de buurt”, adviseert Saskia. “Wij doen een melding naar alle teams in de regio. En als het langer dan 24 uur duurt, kunnen we kiezen voor een Amber Alert.”

“Beter van niet”, vindt Gerben. “Dat is echt voor uiterste nood. De meeste pubers keren vanzelf weer terug als hun geld op is.”

“Ehm, nog een vraag”, zeg ik. “Die stagiair van school waar ik over vertelde, Laurens. Ik wil hem graag bellen, omdat hij ook een skater is en misschien wel tips heeft. Maar van uw collega Van Rijn mocht dat niet, gedurende zijn onderzoek.”

“Doe maar”, zegt Gerben beslist. “Maar dan wel op speaker.”

Mijn hart klopt in mijn keel wanneer ik Laurens’ nummer opzoek. Hij heeft niet gereageerd op mijn app. Ik druk op de blauwe cijfers onder zijn naam en wacht gespannen.

“Hey you,” klinkt het na lang wachten. Een warmte vult zich in mijn hart bij het horen van zijn stem.

“Hee, eh, hoi Laurens. Met Sanna. We zijn Fae kwijt.”

Laurens zegt niks, maar ik hoor wel allerlei ruis op de achtergrond.

“Waar ben je?” vraag ik.

“Ja, ff druk. Bel je later, oké?”

Gerben schudt druk van nee en gebaart met zijn handen dat ik Laurens aan de praat moet houden.

“Nee, wacht”, ga ik verder. “We zijn Fae kwijt, en volgens Anna, dat is haar beste vriendin, trekt ze veel met een groep skaters op de laatste tijd. En omdat jij ook in die scene zit, dacht ik, misschien...”

“Ik weet niet waar ze is”, zegt Laurens kort.

Gerben draait nog steeds met zijn handen alsof hij een wastrommel is.

“Nee, dat snap ik”, zeg ik snel. “Maar ik wil je vragen, misschien weet jij waar die groepen zich verzamelen, of wie ik kan bellen?”

“Geen idee Sanna, sorry.” En weg is hij.

Saskia kijkt me strak aan.

“Bijzonder kille reactie, vind je niet?”

Ik kijk haar vragend aan.

“Hij is uw stagiair toch? Dus er is een werkrelatie. Maar als ik naar uw ogen kijk, krijg ik het gevoel dat er ook iets anders speelt. Is de werkrelatie moeizaam?”

Nee, schudt ik.

Open kaart nu maar, besluit ik. Ik wil hier niet langer tijd aan verspillen, ik wil gewoon mijn dochter vinden.

“We hebben onlangs samen gegeten”, vertel ik.

“Waarom?” vraagt Saskia.

“Hij vroeg me mee op date en ik stemde in.”

“Waarom?” vraagt Saskia nog een keer. “Hoe oud is Laurens?”

“Mooi, we hebben een signaal kunnen opvangen van het telefoongesprek”, zegt Gerben. Ik had niet eens door dat ze dat probeerden.

“Ja?” beantwoordt Gerben zijn telefoon. “In Weeze?”

Saskia en ik kijken allebei naar Gerben.

“Weeze Duitsland?”

Hij hangt op en kijkt langs me heen de kamer in. “Laurens belt vanuit Duitsland, terwijl hij wegens het lopend onderzoek de grens niet over mag.”

“Oh, oké…” zeg ik verbaasd.

“Kunt u ons nog eens precies uitleggen hoe goed Laurens en uw dochter elkaar kennen?”

