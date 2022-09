De Stagiair - hoofdstuk 39: “Er zijn aanwijzingen dat we ook je huis willen doorzoeken”, zegt de agent

“De relatie tussen Fae en Laurens? Die is er niet, behalve dat ze hem kent uit mijn klas. Ten minste, dat is wat ik weet”, antwoord ik. Agent Gerben kijkt me emotieloos aan.

“Misschien leerde hij haar ook skaten?”, vervolg ik. “Zou ze dan nu bij hem zijn, denkt u? Mee naar Duitsland?”

“We sluiten niks uit, mevrouw.”

“Ik wil ernaar toe!”, roep ik. “Nu!”

“Nogmaals, u blijft hier”, zegt Gerben.

Wanneer agenten Saskia en Gerben weg zijn, wil ik Pim bellen. Maar dat gaat niet omdat zijn telefoon nog hier ligt. Dat bericht over Laurens spookt nog steeds door mijn hoofd en ik besluit het telefoonnummer te googelen. Helaas word ik er niks wijzer van.

Op dit moment voel ik me totaal onthand. Ik moet hier blijven, in Pims huis en ik kan ook niet met hem afwisselen omdat ik hem niet kan bereiken. En wat is er in hemelsnaam met Laurens aan de hand in dit verhaal?

Who are you? app ik hem. I really wanna know.

Rosita belt weer.

“En?”

“Nog niks”, zeg ik. “Agenten kammen nu de wijk uit, Pim is ook buiten en de politie vroeg wat de relatie is tussen Fae en Laurens.”

“Laurens??”, roept Rosita verbaasd.

“Ja, vanwege het skaten.”

“Vroegen ze ook naar jouw relatie met hem?”

“Nee, deze agenten niet maar Van Rijn wel. Ik word helemaal gek Rosiet. Echt. Ik wil naar buiten, mijn kind zoeken. Ik wil iets doen, maar ik moet hier blijven.”

“Zal ik komen lieverd?”

“Ik zit bij Pim hè”, zeg ik.

“Weet ik, maar voor Fae zet ik me graag over mijn aversie tegen die man heen. En ik laat jou niet alleen zitten zo, dus ik kom gewoon. App me even zijn adres, want dat weet ik niet meer.”

“Maar schat, dat-”

“Nee, app maar. Nog even plassen en dan spring ik in de auto.”

Rosita’s voortvarendheid is precies de energie die ik nodig heb. Ik bel Van Rijn, geef hem een update over zijn collega’s Gerben en Saskia en zeg dat ik mijn eigen telefoon en laptop weer terug wil.

“Je zult nog even geduld moeten hebben, Sanna. Sterker nog…”

“Verdorie!”, roep ik. “Ik wil gewoon mijn spullen terug en mijn kind vinden!”

“Er zijn aanwijzingen dat we ook je huis willen doorzoeken”, gaat Van Rijn droog verder.

“Waarom mijn huis?”

“We hebben sterk het vermoeden dat er vanuit verschillende bronnen video-opnames in je huis zijn gemaakt.”

Mijn maag draait zo sterk om dat ik ervan moet kokhalzen.

“Waar?”, is het enige dat ik kan uitbrengen.

“Niet alle ruimtes. Meer kan ik nog niet zeggen.”

“De kamer van Fae?”, vraag ik.

“Dat kan ik nog niet zeggen.”

“.....”

“Geef je toestemming?”

“Ja.”

“Wanneer ben je thuis? Ik heb een getekend toestemmingsformulier nodig.”

“Ik zit bij Pim en kan hier niet weg. Dus kom maar hierheen”, antwoord ik. Er golft inmiddels een stekende hoofdpijn door mijn hoofd. Zo eentje waarvoor ik normaal zou gaan liggen, maar dat is wel het laatste dat ik nu wil doen.

Gemorrel aan de deur en een harde klap. Pim komt binnen en is alleen.

“Weet je al iets?”, vraag ik.

“Nee”, bromt Pim, “en die Cor en Wesley werken op mijn zenuwen.”

Ik praat hem bij over de agenten, vertel dat Van Rijn zo komt en mijn huis wil doorzoeken en vraag naar de melding op zijn telefoon.

“Wat heb jij met Laurens?”, vraag ik. Dat-ie mogelijk in Duitsland is, vertel ik nog niet.

“Crypto”, zegt Pim. “Laurens vroeg me te investeren in crypto, hij had een heel sterk fonds zei hij.”

“Laurens, als in mijn stagiair Laurens?”

“Als in je neukertje ja”, bitst Pim. “Je hoeft niet zo verbaasd te kijken hoor, want ik zie het toch wel aan je.”

Ik voel het bloed naar mijn wangen stijgen, want ook al hoef ik me nergens voor te schamen, het voelt toch gênant.

“Dat jij zo in die kindervijver zou vissen, had ik niet van je verwacht”, sneert Pim.

“Ho ho”, zeg ik. “Als jij zaken met hem doet, is hij duidelijk geen kind.”

Pim zwijgt.

“Maar hoe zit dat dan met die crypto”, vraag ik. “En van wie is dat bericht dan? Het klinkt als een dreigement; ‘ik weet van Laurens’.”

“Daar snap jij toch niks van. Zie het maar zo: ik maakte veel winst in dat fonds, heb een paar contacten getipt en die hebben ook geïnvesteerd. Daarna heeft Laurens de winst nooit uitbetaald.”

“Maar wat weet dat contact dan? Van Laurens? Van jou?”

De bel gaat.

“Dat is Van Rijn”, zeg ik afgaand op het silhouet.

“Shit!”, fluistert Pim en hij rent door de achterdeur naar buiten.

“Pim!”, roep ik.

Ik loop naar de voordeur en laat Van Rijn binnen.

“Is dat jouw autoruit die ingeslagen is?”

Ik knik.

“Is er iets ontvreemd?”

“Geen idee”, zeg ik. “En het kan me nu ook niet schelen. Ik bewaar niks waardevols in mijn auto. Ik wil weten waar mijn kind is. En mijn spullen terug. Pim is net het huis uit gevlucht door jouw komst, dus ik ben benieuwd wat je daarvan maakt.”

“Maak je geen zorgen, mijn collega’s wachten hem op bij het pleintje hierachter,” zegt Van Rijn droog.

