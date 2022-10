De Stagiair - hoofdstuk 42: “Een flits. Zwart. Mijn auto schudt en sturen lukt niet meer”

Mijn hand tast in mijn jaszak en daar vind ik precies wat ik zoek: mijn autosleutel. Het halfslachtige bericht van Laurens ontsteekt een diepe woede in me. Ik ga. Naar Nijmegen, naar Duitsland, het maakt me niet uit. Ik ga mijn kind halen. De rest komt later wel.

Het stuur voelt klam en koud. Ik start de wagen en steek in volle vaart naar achteren om het parkeervak uit te rijden. De achterbank ligt bezaaid met glas en ook onder de banden voel ik de scherven knisperen. Mijn auto rammelt wanneer ik over de drempel raas en de wind schreeuwt door het gebroken raam naar binnen. Het deert me niet.

Wachtend voor het stoplicht tik ik ‘Starbucks Nijmegen’ in op de navigatie-app op mijn telefoon. Binnen een uur ben ik er, zo te zien. Ik klik Laurens’ nummer aan en bel hem. Handsfree natuurlijk. Hij gaat lang over. Ondertussen rijd ik de oprit naar de snelweg op en realiseer ik me dat ik met zo’n kapotte ruit helemaal niet kan rijden, laat staan ook nog telefoneren. De wind klapt zo hard mijn auto in, dat de wagen ervan trilt en mijn trommelvliezen bijna aan flarden zijn. Ik voel me zo machteloos. En boos. Maar die boosheid is precies wat ik nu nodig heb, want er ontpopt zich een leeuwin in mij. Ik voel me strijdvaardig en sterk. Prima dat Van Rijn nog steeds met dat onderzoek naar die gestolen examens bezig is en met de ditjes en datjes in mijn computer, dan ga ik mijn dochter zelf wel halen. Ik voel gewoon dat het me gaat lukken en moeders voelen het altijd goed. Hoe vaak ik al niet op school heb gezien dat moeders verbaasd waren dat hun kind een havo-advies kreeg, waarna hun oogappel inderdaad afzakte of uitstroomde. Je weet gewoon met je hele hart en ziel wat je kind kan, en ik weet dat Fae niet in zeven sloten tegelijk loopt.

De wind laat mijn overige ruiten trillen en ik zie andere automobilisten naar me kijken. Een man seint zelfs met zijn lichten en wijst naar het gat in mijn zijkant. Alsof ik dat zelf niet zie.

Ondertussen blijf ik Laurens bellen. Of hij nou opneemt of niet. Ik wil gewoon contact en ik wil dat hij dat weet. Na vijf keer bellen krijg ik hem zowaar aan de lijn.

“Ja?”

“Laurens! Met Sanna!” gil ik door de auto. “Je moet me helpen! Ik ben Fae kwijt en de politie doorzoekt mijn huis en jij stuurt die foto van ons en verder hoor ik niks van je. Wat is er toch allemaal aan de hand?”

“Lieverd”, zegt Laurens en ik voel de tranen in mijn ogen prikken nu hij zo zacht en warm klinkt. “Waar ben je? Ik kan je heel slecht verstaan. Zit je op de fiets?”

“Auto!” gil ik. “Ik zit in de auto op weg naar Nijmegen.”

“Wegen?” vraagt Laurens.

“Nijmegen!”

“Waarom?”

“Ik ga Fae zoeken. Ze is nog steeds niet thuis en volgens de politie is ze daar voor het laatst gezien.”

“Politie?”

“Waar ben jij?” vraag ik.

“Wat moet je daar dan? Je weet toch niet waar je moet zijn?”

“Laurens!” roep ik nog een keer. “Waar ben jij?”

“De verbinding is echt ruk, Sanna. Doei!”

“VERDOMME!!!!” gil ik, ook al hoort Laurens het al lang niet meer.

Trrrr. Trrrrr. Trrrrr. Ik hoop dat het Laurens is, maar het nummer op de display boort mijn hoop de grond in.

“Van Rijn. Ja, Sanna, draai maar om. Ik zie dat je bijna in Nijmegen bent, maar draai om. En ik had toch ook gezegd dat je Verschie niet meer moest bellen? Wat zei hij?”

“Wat maakt het jou uit, ik mocht hem toch niet meer bellen?” kat ik.

“Wat zei hij?” houdt Van Rijn vol.

“Hij zei dat ik niet weet waar ik moet zijn in Nijmegen. En hij wilde me niet vertellen waar hij zelf was.”

“Mijn collega’s tracken nu het signaal, dus we zullen het zo weten. Kom terug naar Vught, Sanna. Je mag sowieso niet rijden met zo’n kapotte ruit. En Laurens heeft gelijk: waar ga je zoeken in Nijmegen? In die Starbucks? Fae kan al de grens over zijn sinds ze daar voor het laatst was. Dus wat ga je doen?”

“WAT DOEN JULLIE DAN??” tier ik.

“We hebben Pim net gearresteerd en hij wordt nu verhoord”, antwoordt Van Rijn kalm.

“Oké, ik kom eraan”, zeg ik.

Bij de eerste de beste afslag tuf ik me in een lange lus naar de andere weghelft. Ik denk aan Laurens en dat ik niet weet wat ik moet voelen. Of nou ja, ‘moet’, je voelt wat je voelt natuurlijk. Wat is er met hem? Wat is zijn aandeel in dit hele gedoe? Is hij dan echt zo anders dan die warme, wijze en gevoelige jongen die ik leerde kennen? Jongen, ja, jeetje. Wat weet ik ook over hem? Uit wat voor nest komt hij? Ik weet niet eens of zijn ouders een beetje goed voor hem zijn, of hij broers heeft, of misschien wel nog een zus. Ik weet dat hij een Stier is. En van Lucebert houdt. En van skaten en de buitenlucht. Heeft hij een beste vriend? Waar woont hij eigenlijk? En hoe zat dat nou met dat skaten? Iemand in die video noemde hem bij een andere naam, leek het wel. Hoe dan? Sam? Siep? Iets met een S. Wat flikt mijn intuïtie me nu dan? Ben ik nou echt zo naïef geweest? En tegelijkertijd: Laurens gaf me zoveel warmte. Die verbinding die ik met hem voelde op mijn bank, de gesprekken op school en als we wandelden. Hoe hij al aan mijn stem hoort hoe het met me gaat. Dat kan toch niet allemaal in mijn hoofd zitten? Ik wil weten hoe het zit, ook met hem en Pim. Dat ga ik dadelijk ook eisen bij Van Rijn. En deze keer laat ik-

BAMMM!!

Een flits. Zwart. De auto schudt en sturen lukt niet meer. Ik zie de vangrail op me afkomen en zoek naar de rem. Rem? Rem!

