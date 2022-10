De Stagiair - hoofdstuk 44: “Ik voel een cocktail van jaloezie, boosheid en angst”

“Buigt u maar even voorover. Mevrouw Van Appelen was het toch?” Een agent met een doktersjas, of een arts met een uniform, bekijkt of al mijn wervels nog op hun plek zitten.

“Baby can I hold you tonight”, zingt Tracy Chapman door de kille behandelkamer op het bureau. De tranen lopen over mijn wangen. Ik mis m’n meisje zo. Ik begrijp niet waarom er geen grootscheepse zoekactie is, waarom niemand de urgentie lijkt te voelen, of ook maar een poot uitsteekt om mijn kind te vinden. De hele tijd moet ik wachten, geduld hebben of word ik gedwongen om iets anders te doen, zoals nu weer met zo’n medisch onderzoek. Zogenaamd vanwege die aanrijding. Wat een onzin. Ik had alleen een bloedneus, meer niet. Blijkbaar vinden ze me maar lastig, met mijn gedram. Misschien doe ik er goed aan om nu even met de blauwe pakken mee te bewegen.

Na een uur wachten in de verhoorkamer, komt Romano binnen. Met mijn telefoon. Niet die uit de auto, maar mijn eigen telefoon.

“Hier. Je computer is ook vrijgegeven. Die kun je ophalen bij mijn collega in B.03 als we hier klaar zijn.”

“En mijn huis?” vraag ik.

“Daar komt collega Van Rijn vanmiddag meer over vertellen.”

Ik wil nog meer vragen, maar besluit mijn mond te houden.

Op het laatste beetje batterij in mijn telefoon maak ik mijn inmiddels vaste rondje langs Fae’s WhatsApp, Instagram, TikTok en Snapchat. Die volg ik allemaal, ja, voor een veilig gevoel. Nu hoop ik vurig op een update, een teken van leven. Veel meer dan een foto van een onbekende kat uit 2021 en een dansfilmpje met Anna vind ik niet. Ik probeer Fae te bellen, maar dat lukt niet.

“Je simkaart zit nog in het leentoestel”, zegt Romano. “Die wordt, als het goed is, vandaag nog geretourneerd.”

“Hebben jullie Anna nog ondervraagd?”

“Anna?”

“De beste vriendin van Fae. Tegen mij wilde ze niet veel zeggen, maar inmiddels zal zij ook wel ongerust zijn. Misschien weet ze meer dan wij nu denken.”

“We nemen het mee.”

Ik heb geen zin om daarop te wachten, en stuur Anna een DM op TikTok en op Instagram met de vraag of ze misschien iets weet van Fae, wat voor kruimel aan informatie dan ook, en dat ik me zo’n zorgen maak.

Van Rijn komt de kamer binnen. Hij ziet er moe uit.

“Dag Sanna”, zegt hij kort, “liever had ik je thuis gesproken, maar nu moet het maar hier.” Ik voel me als een kind dat een standje krijgt. De klassieke ‘ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld’, zoals mijn vader dat altijd kon. Ik besluit me niet te verontschuldigen.

“Goed”, gaat Van Rijn verder, ”ik wil je vragen, Sanna, heb je financiële zorgen? Schulden wellicht?”

“Schulden?” vraag ik verbaasd. “Nee. Ik heb het niet breed, zeker niet doordat Pim geen poot uitsteekt naar Fae en geen alimentatie betaalt, maar door mijn woonlasten laag te houden en met hier en daar wat hulp van vriendinnen, red ik het prima. Hoezo?”

“Uit ons onderzoek blijkt dat er grootschalig gehandeld is in bitcoins, vanaf jouw adres.”

“Bitcoins? Dat is meer Pims afdeling. En mijn adres zeg je?”

“Correct. Je computers, je telefoon, ze hebben allemaal grote transacties gemaakt. Ik kon me al niet voorstellen dat jij dat zelf ondernam, dus het vermoeden is dat je, zonder het te weten, hebt gefungeerd als geldezel.”

“Geldezel? Voor wie dan? Ik heb zelf helemaal geen afwijkende transacties op mijn bankrekening gezien.”

“Nee, wij ook niet. Daarom gaat het onderzoek nog verder. Of er een verband is met de verdwijning van Fae, weten we ook nog niet. Kun je zelf iemand bedenken die haar als wisselgeld zou kunnen claimen?”

“WISSELGELD?!” roep ik. “Natuurlijk niet! Mijn dochter is nog een kind en bij mij valt niks te halen, dus waarom?”

“Bij jou niet nee, maar bij Pim wel. Je ex is vermogend.”

“Goh”, zeg ik verbaasd, “ik dacht dat je laatst zei dat hij berooid was.”

“We hebben ontdekt dat hij onlangs een grote klapper heeft gemaakt.”

Ik voel een cocktail van jaloezie. En boosheid. En angst.

“Mag ik Pim even spreken? Hij zit ergens hiernaast toch?”

Van Rijn schudt zijn hoofd.

“Ik heb nooit iets van zijn geld gezien”, zeg ik, “en ik vind het heel vervelend dat ik hierin betrokken lijk.”

“En Fae?” vraag ik. “Is er iets met haar rekening gebeurd?”

“Nee, zo zit het niet in elkaar. Ik kan er verder niet over uitweiden, maar ik kan je wel vertellen dat we voorlopig nog met Pim in gesprek blijven.”

“Mag ik nu dan naar huis?”

“Nog wat laatste administratie en dan kun je gaan. En je simkaart natuurlijk. Kan ik iemand voor je bellen om je op te halen?”

“Ja, Rosita”, zeg ik. “Ik zal haar nummer even opzoeken.”

Een rood bolletje op mijn scherm trekt mijn aandacht. Niet in WhatsApp deze keer, maar een nieuw bericht op Instagram. Van Anna? Ja! Het is een foto, geen tekst. Ik zie twee handen, een grote en een fijne. Ze liggen losjes in elkaar, als een onwennig kakelvers stelletje.

Ik herken Fae’s ringetje, dat ze kreeg van mijn moeder voor haar tiende verjaardag. Een infinity-teken is het, maar in haar ogen was het gewoon een strikje.

“Fae! Dit is Fae!” roep ik.

Van Rijn en en Romano buigen over de tafel en kijken mee op mijn scherm.

“Deze foto komt van Anna, Fae’s beste vriendin. Dit stuurt ze net!”

“Ik ga ernaar toe”, zegt Romano.

“Weet je het zeker?” vraagt Van Rijn aan mij.

“Geen twijfel mogelijk”, zeg ik. “Maar wie is die man?”

